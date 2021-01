I Baby Bars Orociock, una ricetta davvero golosa e perfetta per tutta la famiglia. Rendere u una colazione o una merenda ricca, sana e golosa sarà davvero semplice!

Siete alla ricerca di qualcosa di dolce che sfizi il palato ma non pesi sul vostro punto vita? I Baby Bars Orociok sono senza dubbio la ricetta per voi. Ideata da _candy_healthy_ e Irene Peluso è un trionfo di bontà in una ricetta davvero semplice da eseguire e dalla quale lasciarsi ispirare.

Baby Bars Orociock: gli ingredienti e il procedimento

Preparare questi Baby Bars Orociok sono davvero ottimi, delle barrette perfette per uno snack veloce, goloso e che contenga ingredienti sani!

Gli ingredienti

Per preparare i Baby Bars Orociok, avrete bisogno di:

“-60g Farina di cocco a basso contenuto di grassi o mandorle

-2 cucchiai di burro d’arachidi (io della @deliciovscream )

– crema proteica al cioccolato @fitprn

-circa 10g riso soffiato

-circa 50g di cioccolato fondente fuso”

Il procedimento

“Mescolate la farina con il burro d’arachidi e ottenere un impasto morbido; stendete l’impasto e ricavate dei rettangoli ;coprite con la crema proteica e infine aggiungete il riso soffiato. Conservate in frigo per due ore e coprite con il cioccolato fondente fuso. Lasciare in frigo per tutta la notte e al mattino gustate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (@_candy_healthy_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (@_candy_healthy_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (@_candy_healthy_)