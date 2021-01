I consigli dell’esperta per applicare l’autoabbronzante in modo veloce, semplice e soprattutto perfetto! Scopriamo tutti i segreti per un’abbronzatura dall’effetto naturale.

La bella stagione si avvicina e superato Gennaio, la voglia di sole e delle belle giornate ci stimola anche a cambiare il modo di truccarci prediligendo una base naturalmente dorata che regali quell’incarnato sano che solo l’estate sa donare.

Il prodotto chiave per ottenere un’epidermide baciata dal sole è l’autoabbronzante che dovrà però essere applicato alla perfezione per non lasciare antiestetiche macchie o peggio un colorito del tutto poco naturale. Scopriamo come applicare l’autoabbronzante perfettamente e in 10 minuti con i consigli dell’esperta di makeup Giulia Bencich. Scopri 4 modi per allungare l’occhio con il makeup.

Come applicare l’autoabbronzante in 10 minuti e in modo perfetto

L‘autoabbronzante è un prodotto che regala un’abbronzatura artificiale in poche applicazioni, perfetto per chi ama la pelle dorata e per chi vuol cominciare ad alleggerire il makeup del fondotinta.

Il prodotto autoabbronzante però, dovrà essere applicato in modo corretto, seguendo alcune regole fondamentali per non incorrere in errori e antiestetici disastri. L’esperta di makeup Giulia Bencich ci spiega tutti i segreti per applicare l’autoabbronzante in modo perfetto.

La prima cosa da sapere sull’autoabbronzante è che in commercio esistono moltissimi prodotti e tutti hanno delle indicazioni di applicazioni diverse tra loro, quindi sarà utile consultarle prima di applicare l’autoabbronzante.

L’autoabbronzante prevede un tempo di posa e va sempre risciacquato con cura. La pelle andrà preparata prima dell’applicazione del prodotto autoabbronzante. Quindi fare uno scrub, detergere la pelle in modo curato e detergerla sarà il primo passo per un’applicazione senza errori. Scopri cinque segreti di bellezza con la vaselina.

Per applicare il prodotto sarà bene utilizzare il guantino specifico. L‘autoabbronzante esiste per viso, per corpo e anche per viso e corpo in uno stesso prodotto. Questo tipo di trattamento può essere stratificato, per ottenere un’abbronzatura meno intensa.

Non vi resta che guardare l’interessante video tutorial per scoprire proprio tutti i segreti di una perfetta applicazione dell’autoabbronzante.