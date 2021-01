Scopri come trascorrere al meglio il giorno di San Valentino anche con una relazione a distanza.

Il mese di Febbraio si avvicina e con esso il fatidico giorno di San Valentino. Che lo si ami o meno, infatti, questo giorno rappresenta una meta ambita per tutti i romantici innamorati sia del partner che del concetto stesso d’amore. Al contempo può essere una tortura per chi non ha ancora trovato la persona giusta o per chi pur essendoci riuscito si trova a dover fare i conti con la distanza.

Un problema che nell’ultimo anno ha riguardato non solo le coppie e che nei giorni speciali, quelli che si vorrebbe passare insieme, torna a farsi sentire come un macigno. Eppure, trascorrere San Valentino in modo romantico anche se lontani è possibile ed oggi scopriremo come fare.

Come vivere bene San Valentino anche se si è lontani

Quando ci si ama, stare lontani può rappresentare una vera tortura. E, inutile dirlo, questo peso si fa più grande ad ogni occasione o festa comandata in grado di evidenziare l’assenza dell’altra persona. Un aspetto che chi vive una storia a distanza conosce ormai da tempo e che in questo duro anno di lockdown è stato sperimentato da tante coppie.

Ed ora che tra restrizioni varie ci si avvicina sempre più al giorno di San Valentino, la situazione non è certo più semplice. Un altro aspetto dell’amore che è il caso di sottolineare è però la capacità di trovare sempre modi alternativi per sentirsi vicini. Cosa che si può fare anche vivendo lontani e di cui oggi studieremo alcuni modi semplici ma di sicuro effetto.

Festeggiare per un’intera settimana a distanza. Ok, stare lontani non è piacevole ma grazie alla tecnologia ci si può comunque sentire e vedere, accorciando un po’ le distanze. E se si tratta di San Valentino, un buon modo per farlo è quello di concedersi un’intera settimana. Come? Iniziate a spedirvi delle lettere o dei pacchetti da aprire a partire da qualche giorno prima della festa. Potreste ideare una sorta di regalo in più fasi o partire da qualcosa di semplice per poi arrivare al regalo vero e proprio.

Se non avete voglia o modo di spendere troppi soldi potete affidarvi alla tecnologia. Inviatevi messaggini o lettere, impegnatevi a scrivervi perché vi amate, cosa uno apprezza di più dell’altra. E poi realizzate video con le vostre foto da inviarvi, fate dei collage e ricordate insieme cosa vi spinge a restare insieme nonostante le difficoltà. Rinnovare l’amore è sempre qualcosa di poetico e che aiuta al contempo a sentirsi più vicini, e questo a prescindere dal proprio indirizzo.

Organizzatevi per trascorrere la giornata insieme anche se da lontano. Avete voglia di stare insieme a San Valentino? Fatelo a modo vostro. Scegliete un film romantico da vedere insieme, comprate gli ingredienti per prepararvi lo stesso dolce, fatevi carini e datevi appuntamento per una videochiamata. Potreste iniziare a stare insieme già dal primo pomeriggio, preparare il vostro dolce insieme, cucinare una cenetta romantica e a base delle stesse cose e mangiate con il pc ben sistemato a tavola. Dopo potreste aprire insieme ciò che vi siete regalati, guardare lo stesso film e commentarlo insieme, coccolarvi con parole d’amore e scoprire che tutto sommato ciò che conta davvero è esserci l’uno per l’altra.

Programmare una vacanza. Il fatto che ora non possiate non vi impedisce di organizzarvi per il futuro. E in tal senso potreste iniziare a progettare il prossimo vostro incontro, iniziando a studiarne ogni particolare. In questo modo vi sentirete più uniti che mai e avrete qualcosa da attendere insieme. L’aspettativa e la voglia di vedervi saranno il collante perfetto.

San Valentino dura un solo giorno e l‘amore che vi unisce è certamente più grande di qualsiasi altra cosa. Per festeggiarlo insieme e nel migliore dei modi, alla fine bastano la voglia di fare, un po’ di fantasia e la consapevolezza che, nonostante tutto, ci sarete sempre l’uno per l’altra. Un modo diverso per crescere insieme come coppia e per rendevi conto che non c’è distanza in grado di tenervi lontano sarà il regalo più grande.