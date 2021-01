“Tommaso Zorzi è stato tradito”: Antonella Elia ammette tutto in diretta

Tommaso Zorzi secondo Antonella Elia è stato tradito da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno scelto di salvare i due Andrea per pure strategia per permettere all’ex velino di arrivare al televoto per essere il primo finalista uomo.

Tommaso Zorzi non ha di certo trascorso una settimana facile. L’influencer, subito dopo la diretta di lunedì sera, ha avuto un acceso confronto con Giulia Salemi, accusandola di essere andata di strategia e non di cuore, contrariamente a quanto lei dice, per scegliere quale concorrente mandare al televoto per la finale.

Secondo me Tommaso, i Prelemi avrebbero organizzato tutto per spingere l’ex velino moro di Striscia La Notizia verso la finale, in quanto agli occhi del pubblico è più facile vincere contro Andrea Zenga che contro di lui. Tant’è che non si spiega come mai durante il corso di queste settimane i due gli abbiano sempre detto di meritarsi la finale, ma quando è arrivato il momento di dimostrare il loro sostegno con i fatti hanno deciso di salvare Andrea Zelletta e Andrea Zenga in due momenti diversi.

Giulia è rimasta piuttosto dispiaciuta dalle dichiarazioni di Tommaso, tant’è che sua madre le ha dato un prezioso consiglio, ma anche all’interno degli studi di Roma c’è qualcuno che sostiene questa tesi. Chi? Antonella. Antonella Elia ha difeso Tommaso Zorzi al GF Vip, affermando che quello che ha subito da Pierpaolo, e relativamente dalla sua compagna, è stato un vero e proprio tradimento. In quanto hanno sempre rivelato che fosse colui che più meritava la finale, per poi levargli questa possibilità, ma attenzione perché l’opinionista non si è schierata totalmente dalla parte di Tommaso.

Antonella Elia fa una precisazione su Tommaso Zorzi: “Ha le sue ragioni”

Antonella Elia, durante il corso del suo intervento, ha voluto sì dare ragione a Tommaso Zorzi, ma subito dopo ha anche giustificato l’atteggiamento assunto da Pierpaolo Pretelli nei suoi confronti, prendendo in un certo senso anche le difese di quest’ultimo che ha scelto di votare per mandare al televoto della finale Andrea Zenga e non l’influencer.

Secondo la Elia, che di recente ha rotto il silenzio sul tumore, Pierpaolo ha avuto le sue buone ragioni per comportarsi in questo modo. In quanto Tommaso in più di un’occasione ha bocciato la coppia che lui ha formato con Giulia Salemi e per questo, dopo settimane di critiche, si sarebbe stufato e alla prima buona occasione si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa, scegliendo di preferire qualcun altro a lui.

Antonella non le ha mandate a dire nemmeno a Dayane Mello, sua prediletta, accusandola di essere incoerente perché in un primo momento ha categoricamente bocciato l’ex velino moro e Giulia per poi affermare che tra lui e Andrea Zelletta chi merita la finale sarebbe proprio il bel Pretelli.

Antonella Elia ha accusato Dayane Mello di essere incoerente, ma quest’ultima ha risposto affermando che un conto è la coppia, per cui non prova simpatia, un conto è la persona singola ed Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che darle ragione, trovando la sua affermazione alquanto sensata.

È bastata una domanda per scatenare letteralmente il panico da strategia all’interno della Casa: più di un rapporto sembra essere rovinato da crepe tutt’altro che superficiali. #GFVIP pic.twitter.com/uqlw0cx5pK — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

La bionda opinionista anche questa sera non ha risparmiato i suoi piccati commenti che hanno fatto discutere e non poco il popolo della rete, che solitamente si trovano sempre d’accordo con lei ma che questa volta l’hanno trovata un po’ di parte come se volesse quasi sempre giustificare la coppia formata da Pierpaolo e Giulia. Sarà realmente così oppure gli utenti della rete hanno preso una cantonata sulla Elia? Quel che è certo è che il pubblico sembra essere tutto dalla parte di Tommaso Zorzi, giudicato l’indiscusso vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.