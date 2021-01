Uomo di spettacolo a tutto tondo, amante della danza ma soprattutto delle donne, è letteralmente un latin lover: il famoso ballerino che racchiude tutto il meglio e tutto il peggio degli uomini italiani in un solo, irresistibile sorriso.

È nato nella provincia di una delle più grandi e famose città del Sud Italia da una famiglia molto modesta.

Per pagare le sue lezioni di danza la famiglia ha fatto molto sacrifici, che però suo padre Enrico ha sempre sostenuto con orgoglio e molta comprensione, dal momento che anche lui da giovane è stato ballerino.

Per aiutare la famiglia, il bambino in fotografia ha svolto moltissimi lavori anche molto umili, come il cameriere e il fruttivendolo. Forse proprio a causa della sua infanzia molto modesta, in passato questo ballerino ha dichiarato di fare l’uomo di spettacolo soltanto per soldi e che farebbe molto volentieri a meno della fama, che nel corso degli anni gli ha dato davvero molto grattacapi.

“Se un giorno scoprissi che vendere pneumatici mi farebbe fare più soldi che andare in televisione, cambierei subito lavoro” ha dichiarato in passato con grande schiettezza.

La sua infanzia è stata estremamente felice e serena, anche se molto bambini della sua età lo prendevano in giro per la sua passione per la danza, soprattutto quando snobbava le partite di pallone per andare a provare. Da bambino ha trascorso moltissimo tempo nel bar di suo nonno, di cui oggi porta tatuato il numero di telefono.

Famoso ballerino, latin lover italiano, farfallone e papà

La passione per la danza è cominciata a 10 anni, quando questo bambino improvvisava spettacolini per i familiari nel salotto di casa.

Come già accennato, ha cominciato a studiare danza fin dall’infanzia, continuando poi nel corso dell’adolescenza, durante la quale, secondo molti dei suoi amici, aveva sviluppato una grande somiglianza per un famosissimo calciatore dell’epoca, Shevchenko. Era vero? Chissà.

La grande fama però è arrivata grazie alla televisione e in particolare dopo la partecipazione a un famosissimo talent. Già all’epoca, in cui era davvero giovanissimo, questo ballerino si mise in mostra per quelle che sarebbero state le sue caratteristiche principali anche in età adulta: un grande talento artistico, grande simpatia e un’incontenibile passione per le belle donne.

Avete indovinato di chi stiamo parlando? È Stefano De Martino.

Nato il 3 Ottobre 1989, Stefano è entrato nella scuola di Amici nel 2009, quindi esattamente a vent’anni. All’epoca era fidanzato con un’altra ballerina, Federica. Stefano tradì però la sua ragazza a causa della passione che era scoppiata tra i banchi del reality con la cantante Emma Marrone.

Mentre Emma stava lavorando per Sanremo, però, Stefano venne “beccato” mentre tradiva la fidanzata con la collega Giulia Pauselli. La relazione continuò comunque fino al 2012, quando Stefano incontrò la donna più importante della sua vita (almeno finora) e tradì Emma Marrone nel camerino di Mara Maionchi.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si conobbero così, dietro le quinte del programma, e si appartarono all’insaputa di tutti. Recentemente Maria De Filippi ha raccontato di essere stata costretta a intervenire nella faccenda, costringendo letteralmente Stefano a confessare a Emma il tradimento.

Tra l’altro Maria, che conosce benissimo Stefano, tanto da averlo voluto in diversi altri programmi di sua produzione, ha affermato che proprio la capacità di farsi perdonare qualsiasi cosa è una delle caratteristiche vincenti di Stefano il quale, anni dopo, avrebbe usato questa particolare abilità anche per tentare di recuperare il suo matrimonio (senza riuscirci).

L’amore tra Stefano e Belen è stato una cosa davvero seria, tanto che nel giro di pochissimi mesi dopo il bacio nel camerino della Maionchi i due si sono sposati: era il 2013 e nel frattempo era già nato Santiago.

Il matrimonio finì pochi anni dopo e, anche se le pratiche di divorzio furono avviate, i due non ottennero mai i documenti necessari a porre fine legalmente alla loro unione. Nel 2019, grazie a un ritorno di fiamma, i due sembravano decisi ad archiviare definitivamente l’ipotesi di divorziare ma nel giro di pochi mesi si sono separati di nuovo.

Secondo molte voci a causare la nuova separazione è stato l’ennesimo tradimento di Stefano, il quale avrebbe imprudentemente lasciato incustodito un tablet su cui Belen avrebbe scoperto dei messaggi piccanti con una famosa conduttrice molto più grande di Stefano e impegnata anche lei.

Nonostante la fine del matrimonio, che si è consumata nel 2015, Stefano ha affermato che la nascita del suo bambino è stato il momento più importante della sua vita. Seppur giovanissimo, Stefano si è infatti ritrovato ad essere un padre attento ed estremamente affettuoso. Tra l’altro, Santiago è la sua copia esatta, come hanno dimostrato le moltissime fotografie scattate dallo stesso Stefano (che tra i suoi molti talenti conta anche quello per la fotografia).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Non molti sanno com’è nata la decisione di chiamare il bambino con un nome così inusuale: tutto nacque da una coincidenza. Mentre era incinta, Belen confidò al futuro marito che le sarebbe piaciuto chiamare il bambino Santiago e, proprio in quel periodo, Stefano stava leggendo un libro intitolato Il Cammino di Santiago. Entrambi presero la cosa come un segno del destino e decisero di battezzare il bambino proprio con quel nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Tra l’altro, nel corso della scorsa estate, Stefano ha acquistato una barca, a cui ha voluto dare proprio lo stesso nome del figlio.

Stefano De Martino Prima e Dopo: i ritocchini e la chirurgia estetica

Com’è facile constatare facendo un rapido raffronto tra le fotografie più vecchie e quelle più recenti di Stefano De Martino, i suoi connotati sono cambiati non poco.

Anche se inizialmente ha tentato di non parlare apertamente della cosa, il ballerino ha dovuto ammettere di essersi sottoposto a diverse operazioni chirurgiche per migliorare l’aspetto del suo viso. In particolare ha raddrizzato i denti incisivi, che come si vede in questa foto erano leggermente sfalsati.

In seguito ha ammesso di aver ritoccato il naso per farlo apparire leggermente più piccolo e, secondo molti, ha anche ritoccato le orecchie, che nelle foto da bambino e da ragazzo erano chiaramente a sventola mentre oggi non lo sono più.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Indovina gli altri personaggi famosi leggendo tutti gli articoli sui Vip da Piccoli

A dimostrazione di questa tesi sul settimanale Nuovo comparvero anche delle fotografie in cui si vedeva chiaramente la voluminosa medicazione che Stefano ha dovuto portare per diverso tempo attendendo che le suture dietro alle orecchie guarissero completamente.

Un altro intervento di chirurgia “correttiva” è arrivato invece in tempi molto più recenti: da anni il ballerino metteva in bella mostra un grosso tatuaggio sul dorso della mano sinistra con una corona d’alloro e la scritta “Sui Generis” che significa “particolare, simile a nessun altro”.

Per motivi che non sono mai stati chiariti, ma che probabilmente sono di origine prettamente televisiva, Stefano ha deciso di far rimuovere il tatuaggio e ha spiegato che si è trattato di un processo estremamente doloroso.