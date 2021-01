Nuova allerta alimentare per delle barrette fit. Quali sono e cosa si rischia mangiandole.

In questi ultimi tempi, i richiami per prodotti contenenti semi sono stati diversi. Un allarme che non è ancora rientrato e che questa volta ha colpito alcune barrette fit miste. Trattandosi di alimenti confezionati e contenenti diversi ingredienti, può capitare che anche le barrette rientrino tra gli alimenti per cui scattano le allerte. E negli ultimi giorni ciò è avvenuto per alcune a base di semi vari.

Richiamate barrette contenenti semi vari

Il richiamo è stato riportato sul sito del Ministero della Salute dove sono riportate anche tutte le informazioni sulle barrette. Vediamo insieme di quali si tratta e cosa si rischia.

Denominazione di vendita: Barrette combo 1 ric. Ciocc semi di sesamo e girasole, semi di sesamo e lino e semi di sesamo e canapa

Ragione Sociale Osa: Dolciaria di Cologna Venera srl

Marchio: San Marco Fit Me Well

Numero di lotto: 010920

Data di scadenza: 01/06/2021

Produttore: Dolciaria di Cologna Veneta srl

Marchio di identificazione: Stab. Cologna Veneta via Qauri Destra 45

Confezione: piccola scatola in cartone con 3 barrette da 35 g

Motivo del richiamo: Presenza di ossido di etilene rinvenuto nei semi di sesamo e presente in misura oltre i limiti di legge

Tra le avvertenze è stato riportato di non consumare le barrette e di riportarle presso il punto vendita. In genere, in questi casi, si può ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto di equivalente valore.

Qualora si fossero accidentalmente consumate, il consiglio è quello di consultare il proprio medico curante per avere dei chiarimenti in merito.

Cosa si rischia mangiando le barrette Fit Me Well selezionate

Il pericolo è dovuto alla presenza di ossido di etilene contenuto nei semi di sesamo presenti all’interno delle barrette. Si tratta di un pesticida usato spesso sugli alimenti poiché in grado di tenere lontani gli insetti e di evitare la formazione di muffe. Purtroppo, se ingerito in grandi quantità è anche nocivo per la salute, motivo per cui quando viene ritrovato in concentrazioni più alte rispetto a quelle previste per legge, i prodotti vengono richiamati immediatamente dal mercato.

