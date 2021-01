Avere un occhio femminile ed allungato è il desiderio di tutte le donne. Scopriamo 4 modi semplici e veloci per allungare l’occhio con i consigli dell’esperta.

Il makeup è senza alcun dubbio uno strumento di bellezza molto potente, in grado di plasmare i lineamenti di un volto, regalare un incarnato perfetto e luminoso e ridisegnare anche una linea naturale dell’occhio allungandolo e rendendo lo sguardo magnetico.

Allungare l’occhio dunque è un ‘must have’ che ciascuna di noi vorrebbe mettere in pratica al mattino prima di andare a lavoro o prima di impegnarsi nelle attività quotidiane, ma davvero è così difficile? L’esperta di makeup Giulia Bencich ha consigliato in un video tutorial 4 modi semplici e veloci di allungare l’occhio che non potevamo non condividere con le nostre lettrici! Scopri come nascondere le rughe con il makeup.

4 modi semplici e veloci di allungare l’occhio con il makeup

Un bel makeup caratterizza a volte anche l’inizio ed il proseguimento della giornata. Sentirsi donne curate e femminili ci pone senza dubbio di fronte agli altri con più sicurezza e ci regala anche un bel sorriso, anche di fronte allo specchio!

Una base luminosa, un velo di blush, un bel gloss o un rossetto nude, rappresenteranno il makeup giusto da abbinare ad un trucco occhi ricercato e magnetico. Rendere l’occhio più allungato non è stato mai così facile. Scopriamo i 4 modi consigliati dalla truccatrice Giulia Bencich!

Allungare l’occhio con pennello e ombretto

Allungare l’occhio con un semplice pennello e un ombretto sarà davvero semplice, fondamentale sarà la scelta del pennello che dovrà essere angolato e con setole abbastanza dense tanto da controllare perfettamente il colore. L’ombretto potrà essere scelto in tonalità più decise e scure per ottenere un effetto ‘eyeliner’ e più chiaro per un effetto ‘soft’.

Basterà prelevare con il pennello una piccola quantità di ombretto e andare a disegnare una codina esterna tracciando la linea dall’esterno verso l’occhio connettendo la codina con la rima cigliare in modo armonioso.

Allungare l’occhio con l’eyeliner

Per allungare l’occhio con un effetto molto definito, l’eyeliner è il prodotto giusto. Un prodotto che può essere scelto anche colorato. Questo metodo è tra i più difficile, soprattutto perché in caso di errori nell’applicazione dovrà essere eliminato con lo struccante.

Applicare dei piccoli trattini sulla rima cigliare fino ad arrivare verso l’angolo esterno dell’occhio si potrà tracciare la codina verso l’esterno e verso l’alto. Una volta tracciata la riga si dovrà ricongiungere con la rima cigliare creando un piccolo triangolino.

Allungare l’occhio con la matita

Fondamentale per allungare l’occhio con la matita, sarà fondamentale non utilizzare una formulazione watwrproof . Si dovrà tracciare una linea sulla rima cigliare per poi disegnare una codina dall’esterno verso l’interno. La riga andrà sfumata verso l’esterno con un pennellino angolato.

Allungare l’occhio con l’ombretto

Si potrà allungare l’occhio con l’ombretto attraverso delle sfumature. Per rendere facile la tecnica si dovrà utilizzare la cipria in polvere. Si potrà applicare la cipria sull’angolo esterno dell’occhio dove non vogliamo tracciare la riga con l’ombretto. Una volta creata la sfumatura con l’ombretto, l’eccesso verrà via eliminando la cipria. In questo modo si creerà una base per la sfumatura che andrà enfatizzata con un colore più deciso. Scopri come realizzare un makeup per pigre con soltanto 3 prodotti.

Come allungare l’occhio con delle tecniche veloci di makeup: il video tutorial!

Non vi resta che guardare il video tutorial seguendo tutti i consigli dell’esperta. Realizzare un bel makeup con occhi allungati non è mai stato così facile!