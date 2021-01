In questi giorni è scattata un’allerta alimentare per una spezia da cucina. Qual è e cosa si rischia.

Le spezie sono tra gli alimenti più sani e ricchi di proprietà che si possono trovare in cucina. Ognuna di loro gode infatti di qualità inimmaginabili ed in grado di far bene alla salute. Allo stesso tempo sono profumate ed in grado di esaltare il gusto dei vari alimenti. Motivo per cui sono sempre più usate e apprezzate da chi ama cimentarsi dietro ai fornelli.

Purtroppo, però, trattandosi di alimenti processati, anche le spezie più sane possono andare incontro a richiami alimentari. Ed è quanto è accaduto in questi giorni con del cumino.

Nuova allerta alimentare per diversi lotti di cumino

Come spesso capita, l’allerta arriva dal sito del Ministero della salute che ha diramato le informazioni riguardanti i lotti di una nota marca di cumino. A seguire tutte le indicazioni che servono a riconoscerlo.

Denominazione di vendita: Cumino macinato

Marchio: TRS

Produttore: TRS

Lotti: Tutti

Date di scadenza: 2/3/4/5 Marzo 2022

Confezione da 100 g

Motivo del richiamo: Presenza di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti consentiti per legge

Come sempre, l’invito per i consumatori è quello di non consumare i lotti con le date di scadenza sopra indicate e di riportarli presso il punto vendita. In questi casi, infatti, in genere è possibile ottenere un rimborso o il cambio con un prodotto di egual valore.

Qualora si fosse già consumato il prodotto, invece, il consiglio è quello di allertare il proprio medico di base al fine di capire come muoversi.

Perché non si deve consumare il cumino sopra citato

Come già detto, il cumino macinato sopra indicato è stato richiamato per la presenza di alcaloidi pirrolizidinici. Si tratta di sostanze altamente tossiche che se ingerite, alla lunga possono causare danni anche di tipo cancerogeno. Motivo per cui ne va assolutamente evitata l’assunzione. Restando sempre in tema di allerte alimentari, ricordiamo le più recenti che sono:

Le allerte alimentari sono un buon modo per restare sempre aggiornati sugli alimenti che è meglio evitare o che è il caso di riportare indietro. Un metodo semplice ed economico per prendersi cura di se e della propria famiglia, portando in tavola solo cibi sani.