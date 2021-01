Dei dolcissimi cestini ‘Kinder Cereali’ perfetti da servire per una pausa durante la giornata o anche per la colazione di tutta la famiglia.

Se siete delle persone golose ma che non vogliono mai ritrovarsi ad attentare alla propria linea e alla propria salute, questi cestini Kinder Cereali vi regaleranno l’occasione di togliervi uno ‘sfizio’ goloso senza provocare alcun senso di colpa.

La bravissima food blogger _candy_healthy_ ha creato questa ricetta davvero unica, in cui il gusto si accompagna ad ingredienti sani e proteici. Scopriamo come prepararli passo dopo passo.

Cestini Kinder Cereali: gli ingredienti e la ricetta

Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per realizzare questi golosissimi cestini Kinder Cereali, una ricetta ottima, sana e davvero velocissima da preparare!

Gli ingredienti

“-15g riso/farro soffiato

-20/25g cioccolato extra fondente

-100g yogurt greco

-10g Crema proteica al cioccolato bianco”

Il procedimento

“Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e aggiungere il riso soffiato. Mescolate e inserite nei stampini per muffin o pirottini. Conservare in frigo per un’ora. Farcire con yogurt greco + crema e pezzetti di Kinder Cereali.Il vostri snack è pronto per essere gustato!”

“Possono creare dipendenza!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (@_candy_healthy_)

