By

Richiamo alimentare importante per un lotto di frutta secca. Di cosa si tratta e quali sono i rischi.

Tra le categorie di alimenti più apprezzate c’è la frutta secca. Di tanti tipi, dai sapori diversi, e tutta ricca di proprietà benefiche, la frutta secca rientra tra i super cibi e, di conseguenza, tra quelli più scelti dagli italiani.

Come tutti gli alimenti, però, la frutta secca può essere sottoposta a richiami di vario tipo. Cosa che è avvenuta di recente per alcuni lotti di arachidi al wasabi, richiamati per la presenza di un pericoloso allergene.

Richiamati diversi lotti di arachidi

La notizia del richiamo riguardante le arachidi arriva dal sito del Ministero della Salute dove sono state riportate tutte le informazioni per riconoscerle e su come comportarsi.

Nome: Arachidi al wasabi

Marchio: Taz Group srl

Produttore: Taz Group srl

Lotti di produzione: 0261, 0291, 0321, 0351

Date di scadenza: 01/04/2021, 01/05/2021, 01/06/2021

Confezione da 50 g

Stabiimento: via R. Gandolfo 3, 12100 Cuneo

Motivo del richiamo: Presenza di tracce di senape non riportata in etichetta

I lotti e le date di scadenza per riconoscere il prodotto sono presenti sull’etichetta posta su retro della confezione. Chiunque ne sia in possesso è pregato di riportare la o le confezioni acquistate presso il punto vendita. In questo modo potrà ottenere il rimborso o un cambio con un prodotto equivalente.

Perché è importante restituire le arachidi sopra indicate

La senape rientra tra gli allergeni più forti e pericolosi. Anche qualora non si fosse allergici, quindi, specie qualora si intendesse offrire le arachidi a qualcuno. Per questo motivo, l’assenza di dicitura sull’etichetta può rappresentare un pericolo futuro.

Per restare in tema di allerte ricordiamo alcuni dei richiami più recenti, che sono:

Restare sempre aggiornati sulle tante allerte alimentari è molto importante perché consente di prendersi cura della propria salute e di quela dei propri cari, evitando quei prodotti che per motivi diversi possono risultare più o meno pericolosi.