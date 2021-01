Richiamo alimentare per un sugo bio di un noto supermercato. Ecco cosa si rischia.

Uno degli alimenti che si comprano più spesso al supermercato sono i sughi già pronti. Pratici e versatili, consentono infatti di realizzare un’ottimo pasto in poco tempo e senza tanti pensieri. Trattandosi di alimenti lavorati, però, i sughi possono andare incontro a richiami alimentari. Cosa che è accaduta proprio di recente con un sugo in vendita in una nota catena di supermercati. Scopriamo di quale si tratta e quali sono i rischi che si corrono.

Richiamato sugo alle verdure biologico

L’allerta è stata diramata sul sito del Sito del Ministero della Salute e riguarda un sugo biologico in vendita presso la catena di supermercati Carrefour. A seguire tutte le informazioni per riconoscerlo.

Denominazione di vendita: Sugo alle verdure biologico

Ragione sociale OSA: GS S.p.a.

Marchio di identificazione: Arc en Ciel Soc. Agr. Coop.

Lotto di produzione e data di scadenza: 26/10/22

Sede dello stabilimento: Via Roma 108, 10070 Cafasse (To)

Confezione: da 350 g

Motivo del richiamo: Possibile presenza di frammenti di vetro

I consumatori che hanno acquistato il prodotto appartenente al lotto sopra indicato sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita. Come spesso avviene, potranno ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto di valore equivalente.

Cosa si rischia utilizzando il sugo segnalato

Come già detto, il sugo di verdure del lotto sopra indicato può contenere dei frammenti di vetro. E anche se non visibili ad occhio nudo, questi potrebbero essere comunque presenti. Per questo motivo consumarlo può rivelarsi rischioso anche qualora si pensasse di non vederne. Resta quindi valido l’invito a riportare indietro la o le confezioni acquistate. Restando in tema di allerte alimentari segnaliamo le più recenti e ancora in atto che sono:

Restare sempre aggiornati sulle allerte alimentari è come sempre un buon modo per prendersi cura della propria salute e di quella delle persone care. In questo modo, infatti, si evita di consumare prodotti potenzialmente pericolosi o dannosi per la salute.