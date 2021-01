Alda D’Eusanio, chi è: età, altezza, incidente, carriera e vita privata

Alda D’Eusanio, chi è: età, altezza, incidente, il dolore per il marito morto, carriera e vita privata della famosa conduttrice.

Alda D’Eusanio è una delle conduttrice più amate dal pubblico italiano. Schietta, diretta e sincera, ha condotto tantissime trasmissioni di successo durante la sua lunga e straordinaria carriera. Nella vita privata ha dovuto affrontare soprattutto due dolori: la morte del marito Gianni Statera e l’incidente in cui è stata coinvolta.

Più volta, la conduttrice si è raccontata nelle varie trasmissioni televisive, ma chi è davvero Alda D’Eusanio? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Alda D’Eusanio: età, altezza e famiglia

Nome e Cognome: Alda D’Eusanio

Data di nascita: 15 ottobre 1950

Luogo di Nascita: Tollo, in provincia di Chieti

Età: 70 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Peso: /

Segno zodiacale: bilancia

Professione: giornalista, conduttrice televisiva

Marito: vedova

Figli: non ha figli

Tatuaggi: /

Profilo Instagram: @aldadeusanioofficial

Alda D’Eusanio nasce nel 1950 a Tollo, in provincia di Chieti, all’interno di una famiglia contadina formata da 4 figli. Dopo il diploma, si è iscritta all’universita laureandosi presso la facoltà di Sociologia alla Sapienza di Roma ed è diventata giornalista professionista nel 1988.

Carriera

La carriera di Alda D’Eusanio inizia negli anni ’80 con il programma L’Italia a schede e in varie rubriche per il TG2. La grande popolarità arriva quando le viene affidata la conduzione del programma Al posto tuo, in onda fino al 2003. Conduce poi Il malloppo e Ricomincio da qui.

Nel 2012, a causa di un terribile incidente dal quale è riuscita a riprendersi, Alda è stata costretta a fermarsi. Successivamente è tornata in tv come ospite di varie trasmissioni televisive come Domenica In, Il verdetto finale, Domenica Live, Pomeriggio Cinque. Ecco tutti i programmi a cui ha partecipato:

L’Italia a schede (1985-1986)

(1985-1986) Sport sette (1986-1987)

(1986-1987) Scienze in TV (1987-1988)

(1987-1988) TG2 Stanotte (1988-1994)

(1988-1994) TG2 (1994-1995)

(1994-1995) L’Italia in diretta (1995-1996)

(1995-1996) Al posto tuo (1999-2003)

(1999-2003) Domani è un altro giorno (2000)

(2000) Batticuore (2001)

(2001) Un pugno o una carezza (2002)

(2002) Qualcosa è cambiato (2004)

(2004) Il malloppo (2006)

(2006) Premio Bellisario (2007)

(2007) Ricomincio da qui (2007-2009)

(2007-2009) Ricominciare (2008-2009)

(2008-2009) Ci vediamo domenica (2009)

(2009) Matrix Chiambretti (2017-2018)

(2017-2018) Vite da copertina (2018-2019)

(2018-2019) CR4 – La Repubblica delle Donne (2018-2019)

(2018-2019) Live – Non è la d’Urso (dal 2019)

(dal 2019) L’Isola dei Famosi (2019)

(2019) Grande Fratello Vip (2021)

Vita privata e la morte del marito Gianni Statera

Alda D’Eusanio, nel 1983, ha sposato Gianni Statera. I due sono stati inseparabili fino al 1999 fino alla morte di lui.

“Ho avuto la fortuna di incontrare l’uomo giusto e di essere amata. Ho la sua faccia sul mio orologio. Lo sento sempre molto presente e molto vivo, non gli consento di morire. Il suo cuore batte nel mio e si fermerà nel giorno in cui si fermerà il mio. Allora moriremo insieme come abbiamo sempre detto. Se tu sei innamorata di una persona non puoi innamorarti di un’altra persona. Mio marito mi piace tuttora, mi attizza proprio. Lui mi ama e io sono migliorata perché mi guardo con i suoi occhi. Questo è l’unico modo per restare viva. Lui mi ha conquistato con la sua intelligenza”, ha raccontato in una recente intervista ai microfoni di Domenica Live.

L’incidente

Nel 2012, la D’Eusanio è stata vittima di un terribile incidente. Per riprendersi, ha dovuto seguire lunghe terapie.

“Ho fatto lunghe terapie, ho sofferto di epilessia, tante cose sono state causate da quell’incidente, ma ho avuto danni anche all’intelligenza. Quando hai un insieme di saperi e perdi la memoria, non hai la possibilità di capire cosa accade, di connetterti a quei saperi. È terribile, ora ne soffro molto meno”, ha raccontato a Verissimo.

Il pappagallo Giorgio

Una presenza fondamentale nella vita di Alda è il pappagallo Giorgio che le è stato molto vicino dopo l’incidente.

“La cameriera mi ha spiegato che nel momento in cui sono stata investita dallo scooter il mio pappagallo Giorgio ha iniziato a volare e ad “abbaiare” (perché lui non parla, abbaia), andando a sbattere contro le pareti. Io ero morta in quel momento. Quando sono tornata a casa Giorgio mi stava continuamente addosso. Mi baciava le lacrime, mi alzava le palpebre con una delicatezza… Io avevo dei mal di testa fortissimo per via delle cinque emorragie cerebrali. Non sapevo che i pappagalli fossero così intelligenti e sensibili”, ha raccontato la conduttrice a Domenica Live.

Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip

Dal 29 gennaio 2021, Alda D’Eusanio è ufficialmente una nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.