Alda D’Eusanio incidente: “Mi hanno uccisa, ma ora sono rinata”

Alda D’Eusanio è stata vittima di un incidente stradale che stava per toglierle la vita, ma nonostante il dolore è tornata a sorridere.

Alda D’Eusanio è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, anche se quasi a ridosso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. La conduttrice, sicuramente, durante il corso di quest’esperienza si confiderà con i suoi compagni di viaggio in merito all’incidente che ha avuto qualche anno fa. Incidente che le ha cambiato per sempre la vita.

Che cosa è successo? Un giorno come tanti era scesa da casa e stava attraversando le strade di Roma, quando uno scooter l’ha investita. Il pilota, probabilmente perché andava di fretta, non ha fatto caso alla conduttrice e l’ha investita. Purtroppo le conseguenze di tale gesto sono state tutt’altro che lievi. Alda è finita in coma e si è ripresa soltanto a distanza di tempo, subendo ben 5 emorragie celebrali e che la voglia di lasciarsi morire, quando si trovava in quella delicata situazione, era tanto, ma nonostante ciò è riuscita ad avere la meglio.

“Ero avvolta in una luce, non volevo saperne di tornare” ha dichiarato in una recente intervista. “Ma se sono ancora qui, evidentemente la vita mi deve un sogno“ ha concluso.

Incidente di Alda D’Eusanio e perché non ha voluto incontrare chi l’ha investita

Alda D’Eusanio, nonostante abbia avuto la meglio, dimostrandosi di essere una vera e propria guerriera, ha avuto purtroppo alcuni problemi dopo il risveglio dal coma. In quanto ha perso la capacità della memoria cognitiva, ma nonostante ciò si è impegnata al massimo ed è riuscita a tornare quella di una volta, scegliendo però di prendersi una pausa dal piccolo schermo per poi ritornare in veste di opinionista.

Chi guidava lo scooter in più di un’occasione avrebbe provato a chiedere scusa per ciò che aveva fatto, ma Alda non avrebbe voluto saperne di incontrarlo in quanto non crede di poter riuscire a perdonarlo per quello che le ha fatto. In quanto a causa della sua voglia di fare in fretta, di arrivare prima alla meta della sua destinazione, avrebbe potuto ucciderla ed è stato un vero e proprio miracolo che lei sia ancora qui. Per questi motivi non se la sente di incontrarlo e di concedergli il suo perdono perché il dolore e la sofferenza provati l’hanno distrutta per molti anni e soltanto ora, a distanza di tempo, è riuscita a risalire dal tunnel e dal periodo buio che ha vissuto per molto tempo.

In una recente intervista, avrebbe perfino raccontato che sua madre non volle vederla dopo l’incidente e aspettò ben 3 anni prima di riabbracciarla, in quanto non riusciva a vederla immersa nella disperazione e al ricordo che lei non ce l’avrebbe fatta. Ora, però, il peggio sembra essere passato ed Alda D’Eusanio è pronta a rimettersi in gioco al GF Vip, mettendo non solo alla prova se stessa ma anche i concorrenti di Alfonso Signorini. In quanto sicuramente non risparmierà loro i suoi giudizi taglianti e non le manderà di certo a dire rispetto alle dinamiche che si sono creati in questi mesi tra i vipponi più amati della tv..

Ebbene sì, c’è un’ultima, grande, concorrente: Alda Deusanio inizierà l’incredibile avventura di #GFVIP! 😏 pic.twitter.com/5iv8b5wUZA — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

L’indiscrezione lanciata da Dagospia corrisponde dunque alla verità dei fatti, visto che questa sera la conduttrice farà il suo ingresso al Grande Fratello Vip e di certo non con l’intenzione di vincere, quello non le interessa, ma è pronta ad indagare sulle dinamiche nate tra i concorrenti e sicuramente scalderà i loro animi non mandandolo di certo a dire e smascherando forse finti rapporti creati soltanto per avere il favore del pubblico del piccolo schermo degli italiani.