Laura Chiatti è sull’ultima copertina del settimanale Vanity Fair. Intervistata da Malcom Pagani, si racconta nel suo essere madre con spunti dal passato. Scopriamo il suo stile.

“Ho Voglia di Te” (2007) la fa amare da un’intera generazione di adolescenti, già conquistati dal primo dei film basati sui romanzi di Federico Moccia, l’indimenticabile “Tre Metri Sopra il Cielo”. Laura Chiatti di ruoli ne ha interpretati diversi e, per una che avrebbe preferito far la cantante, come dichiarato da lei stessa in svariate occasioni, le è andata più che bene!

Laura Chiatti è tentata dal teatro

L’attrice ha paura dell’ignoto e, soprattutto nel lavoro, si preoccupa molto nell’affrontare le novità. Il problema è più diffuso di quanto si possa pensare ma, nel suo caso, sfocia a volte in veri e propri attacchi di panico.

Dopo un colpo di fulmine a Roma ed un fidanzamento lampo, il cinque luglio del 2014 sposa, a Perugia, l’attore Marco Bocci. I due artisti, entrambi umbri, sono genitori di Enea e Pablo.

Dopo la vittoria al concorso di Miss Teenager, tappa obbligata per moltissime ragazze per un ruolo nel mondo dello spettacolo, la sua carriera cresce rendendo fiera la madre – che l’accompagna ovunque. La bellissima Laura lo scorso sei gennaio è stata ospite su Rai 1 ne “I Soliti Ignoti” e ad Amadeus ha anticipato la sua più che prossima partecipazione ad un programma televisivo sulla stessa rete.

Lo stile di Laura Chiatti è tendenzialmente rock, spazia da t-shirt metal a giacche in pelle nera passando da camicie a quadrettoni. Il richiamo è evidentemente quello del mood nato a Seattle nei primi anni Novanta, il grunge. Anticonvenzionale proprio come lei. Di giacche in pelle vi avevamo parlato qui.

Dividersi tra lavoro, marito e figli è la quotidianità per la maggior parte delle donne italiane. Restare sempre sorridente e positiva però non è da tutte, brava!

Silvia Zanchi