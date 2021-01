Spesso vi ritrovate a casa queste bustine che buttate direttamente nella pattumiera dei rifiuti, ma sono davvero utili, scopriamo di cosa si tratta.

Tantissime persone si sono ritrovate a casa con delle bustine di gel di silice dopo l’acquisto di scarpe, borsa, oggetto tecnologico, valigia e non solo.

Il gesto involontario è di metterlo nella pattumiera ma perchè non si conoscono gli usi alternativi di questa semplice bustina. Le bustine di gel di silice sono stati ideati proprio per assorbire l’umidità e proteggere il prodotto che avete acquistato. Ma ha un potenziale quindi non andrebbe mai buttato visto che ha diversi usi alternativi.

Non dovresti mai buttare queste bustine, scopri il perchè

Le bustine di gel di silice sono presenti nelle scatole di diversi oggetti che si acquistano infatti vi è capitato spesso tra le mani quando comprate un paio di scarpe, una borsa. Vengono messe all’interno della confezione proprio per assorbire l’umidità proteggendo il prodotto.

Nelle bustine ci sono delle piccole sfere che contengono proprio il gel di silice, la principale funzione è l’assorbitore di umidità, quindi cerchiamo di capire come riutilizzarlo.

Le bustine le potete collocare nella dispensa così da preservarla dall’umidità qualora ce ne fosse, magari collocate vicino ai barattoli contenenti spezie ed erbe aromatiche così da preservarne la la freschezza delle spezie stesse. Mantieni sempre la dispensa ordinata con questi piccolo gesti.

Non solo anche in auto potete metterle vicino al parabrezza per evitare che si possa appannare. Certo che può essere di aiuto. Visto che proteggono dall’umidità può aiutare a proteggere dalla ruggine, mettete le bustine di gel di silice nella cassetta degli attrezzi. Un rimedio molto efficace soprattutto se la cassetta si trova in un luogo umido.

A chi non è capitato di far cadere qualche goccia di acqua sul cellullare o tablet mentre lavate le mani o si maneggia qualcosa in cucina? Allora dovrete rimuovere subito la batteria e la memory card dal telefono. Poi mettete in una ciotola le bustine di silice e poggiate il cellulare per almeno 10 ore o una notte così si assorbirà l’acqua.

Se ci sono posti della casa un pò umidi, provate a collocare le bustine di silice così assorbirà l’umidità. Quante volte è capitato di ritrovarsi un pò di umidità in libreria, aprendo le nate percepite un odore sgradevole, potete posizionarle dietro i libri.

Curiosità

Va precisata che le bustina di gel di silice non fanno miracoli ma possono essere utili in alcune circostanze, ma se c’è molta umidità una bustina non è in grado di eliminarla.

Le bustine si silice non sono per nulla tossiche per il corpo se non ingerite, ma comunque bisogna restare attenzione, dovete sempre tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Ma maneggiate sempre con cura perchè i sacchetti contengono una polvere chimica tossica che può recare danni alla salute.