By

Nato per fare l’attore ma in realtà voleva suonare in una band rock, è tra le star più pagate di Hollywood e dopo anni senza una fissa dimora oggi vive nel castello di Dracula.

Da piccolo ha vissuto decine di traslochi, almeno 20, sia durante sia dopo la separazione dei genitori. Legatissimo al nonno, subì un enorme dolore nel momento in cui l’uomo morì: queste esperienze lo resero un bambini solitario e taciturno ma, anni dopo, un giovane dalle espressioni intense e carismatiche.

Una delle sue prime, grandissimi passioni artistiche, fu la musica rock. È un chitarrista di una certa abilità ed è un buon cantante: da giovane aveva fondato insieme ai suoi amici un gruppo rock dal nome The Kids (I Ragazzi) che divenne molto famoso in Florida, tanto da arrivare ad aprire i concerti di veri e propri mostri sacri della musica internazionale, come Iggy Pop.

Giovanissimo, sposò la sorella di un membro della band, e fu proprio lei a presentargli l’uomo che gli cambiò la vita: l’attore Nicholas Cage.

Cage suggerì al giovane di tentare la strada del cinema poiché possedeva un volto cinematografico. Il ragazzo decise di fare l’audizione per il primo film del ciclo horror Nightmare. Da allora la sua carriera di attore decolla e quella di musicista viene necessariamente messa in secondo piano.

Nel corso dei decenni arriverà ad essere uno degli attori più pagati di Hollywood e divenne famoso per spendere moltissimi soldi al fine di fare regali alle troupe dei suoi film, donazioni a ospedali ed enti benefici e per collezionare oggetti assurdi (possiede un’incredibile collezione di bambole Barbie e di baffi finti).

L’attore di Hollywood che colleziona Barbie e, secondo la figlia, è un pirata di professione

Gran parte del suo fascino lo deve al sangue Cheerokee che scorre nelle sue vene: sia da parte di madre sia da parte di padre, infatti, ha sangue dei nativi americani. A testimoniare il suo legame con le proprie radici, ha voluto farsi tatuare la testa di un capo indiano sul braccio sinistro.

Possiede molti altri tatuaggi, uno dei quali è stato profondamente modificato dopo la fine di una storia d’amore. Il tatuaggio in questione diceva “Wynona Forever”, cioè “Wynona per sempre” e fu realizzato durante la relazione tra l’attore e la celebre attrice: i due lavorarono insieme per la prima volta sul set di Edward Mani di Forbice, e la loro relazione durò circa 4 anni. Dopo la fine della storia d’amore, il tatuaggio venne “tagliato” e oggi dice Wyno Forever, cioè “ubriaco per sempre”.

Avete capito di chi stiamo parlando? Di Johnny Depp.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentino simple man renzi (@valentino1966_)

Grazie a quel film, realizzato nel 1990, Johnny ebbe modo di lavorare per la prima volta con il regista Tim Burton, con il quale cominciò un lunghissimo sodalizio che lo portò a vestire spessissimo i panni dei personaggi principali dei film di Burton come Il Cappellaio Matto di Alice in Wonderland.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da crazylove_depp (@crazylove_depp)

Esattamente come il Cappellaio, Johnny Depp ha avuto spesso comportamenti strambi e imprevedibili, purtroppo frequentemente indetti da stati di coscienza alterati causati da alcool e droga. In più di un’occasione l’attore ha preso a pugni paparazzi e giornalisti, ha sfasciato suite d’hotel, è stato arrestato ed è stato protagonista di altri simili episodi poco edificanti.

Si disse per un periodo che Johnny fosse dipendente da cocaina: le voci risalgono alla sua gioventù, negli anni in cui frequentava River Phoenix, fratello del celebre attore di Joker. Dopo che l’amico morì di overdose Johnny decise di ripulirsi completamente dalla cocaina e non ne fece più uso.

Un altra profonda rivoluzione nella vita di Johnny arrivò al momento della nascita della primogenita Lily Rose, nata dalla relazione dell’attore con Vanessa Paradis, probabilmente la donna più importante della sua vita.

“Prima del 1999 mi limitavo a vivere senza esistere” dichiarò l’attore in riferimento all’anno di nascita di Lily. “Mia figlia ha dato per la prima volta un significato alla mia vita”.

Dopo qualche anno nacque il secondogenito dell’attore, battezzato con il nome del padre ma da tutti chiamato Jack, probabilmente in onore del personaggio cinematografico più famoso che Johnny ha interpretato negli anni 2000: Jack Sparrow.

Johnny raccontò che sua figlia, a chi gli chiedeva che mestiere facessero i suoi genitori, per un periodo rispondeva “mio padre è un temibile pirata, e mia madre una cantante”.

Molto spesso Johnny ha utilizzato gli abiti di scena di Jack per fare beneficenza o per incontrare i fan: dopo che nel 2007 sua figlia venne operata a un rene, decise di donare 2 milioni di dollari all’ospedale che l’aveva salvata, ma anche di vestirsi da Jack e trascorrere 4 ore con i piccoli pazienti della struttura dove Lily era stata ricoverata.

Pochi anni prima che Lily nascesse, Johnny aveva abbandonato l’idea di una vita in viaggio perenne per acquistare finalmente una casa.

Naturalmente non avrebbe potuto accontentarsi di una casa normale: dal 1995 l’attore è il felicissimo proprietario di un castello gotico costruito sulla Sunset Boulevard, una delle strade più famose di Los Angeles. Il maniero è stato di proprietà di Bela Lugosi, il celeberrimo attore che aveva interpretato Dracula e che aveva deciso di vivere in una casa degna della reputazione del Vampiro.

Anche se nel corso della sua carriera ha interpretato un numero incredibile di personaggi strambi e molto diversi tra loro, Johnny con il tempo si è conquistato una fama di sex symbol che in realtà gli sta molto stretta: l’attore infatti non ama affatto essere considerato in questo modo, preferendo che il gossip si interessi al massimo delle sue doti di attore.

Purtroppo però, soprattutto negli ultimi mesi, Johnny si è trovato al centro di moltissimi pettegolezzi a causa della lunga e difficile causa di divorzio che sta venendo combattuta tra i suoi legali e quelli dell’ex moglie Amber Heard.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Indovina gli altri personaggi famosi leggendo tutti gli articoli sui Vip da Piccoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny (@diorxjohnny)

La Heard dopo pochi mesi di matrimoni ha chiesto il divorzio per maltrattamenti e violenze domestiche, accusando Johnny di averla picchiata ripetutamente mentre era ubriaco. L’attore ha deciso di rispondere alle accuse fornendo una versione dei fatti estremamente diversa, secondo la quale era lui a essere costantemente vittima della Heard, che secondo il suo racconto arrivò a staccargli addirittura una falange con un morso nel corso di una colluttazione.