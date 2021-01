Nicolò, figlio di Walter Zenga: “Papà mi ha chiesto di cambiare cognome”

Il figlio di Walter Zenga, Nicolò, a Live Non è la d’Urso ha rivelato che suo padre, dato lo scarso rapporto che li lega, gli ha chiesto di cambiare il cognome.

Nicolò Zenga ha scelto di tornare, seppur in collegamento, a Live Non è la d’Urso per raccontare al pubblico del piccolo schermo il suo complicato rapporto con il padre. Secondo quanto rivelato da lui, ma anche da suo fratello Andrea, che attualmente è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, suo padre Walter Zenga non gli avrebbe mai fatto da padre, assumendo invece un atteggiamento completamente diverso con gli altri figli nati da altre relazioni.

Durante il corso di questa puntata, dopo la rivelazione di Hoara Borselli ex del calciatore, Biagio D’Anelli ha portato un documento choc alla bella conduttrice partenopea. Di cosa si tratta?

Nicolò stava scrivendo un libro sul suo rapporto con suo padre e nella prefazione del manoscritto, di cui nessuno era a conoscenza, nemmeno i suoi fratelli, rivela che Walter Zenga gli avrebbe chiesto di cambiare nome in quanto non avrebbero mai avuto questo legame padre figlio.

Walter Zenga, il figlio Nicolò a Live Non è la d’Urso: “Non volevo uscisse fuori”

Torniamo a parlare della famiglia #Zenga, chi dice la verità e chi mente? A Live #noneladurso Nicolò continua a sostenere l’assenza di papà Walter pic.twitter.com/hhUF731Fc9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 24, 2021

Nicolò Zenga ha confermato di aver scritto le parole lette in studio da Barbara d’Urso, che gli ha consegnato Biagio D’Anelli, ma ci ha tenuto a dire che non sapeva assolutamente che si sarebbero lette in studio, nonostante non siano un problema, perché conferma esattamente tutto quello che ha scritto in precedenza e che non ha ancora pubblicato.

In studio però c’era anche suo fratello Jacopo, che ha difeso suo padre, che è rimasto profondamente spiazzato dalla scelta di Nicolò di scrivere un libro contro il loro papà e gli ha chiesto come mai non gli ha parlato prima di questo nuovo progetto. Nicolò ci ha tenuto a specificare che non aveva raccontato a nessuno di questo progetto, in quanto essendo un lavoro molto introspettivo ha preferito non farsi influenzare da pareri esterni, ma sicuramente prima della pubblicazione avrebbe avvisato chi di dovere su tutto quello che da lì a poco sarebbe uscito.

Vladimir Luxuria, però, durante il corso di questo dibattito, si è chiesta come mai però il calciatore in tutto questo non interviene, nemmeno in privato se non vuole lavare i panni sporchi pubblicamente. Barbara d’Urso ha assicurato che Walter Zenga a breve parlerà e romperò finalmente il silenzio su questa storia. Storia che non poteva passare inosservato, visto che Andrea ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip e si sa che quando si partecipa ai reality escono fuori tutti i retroscena sul proprio passato, come la rottura con Alessandra Sgolastra.

Nicolò Zenga ha scritto davvero un libro contro il padre? Direttamente dalla BUSTA CHOC GOLD, leggiamo la prefazione in ESCLUSIVA a Live #noneladurso pic.twitter.com/HbhThwaNK3 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 24, 2021

La bella conduttrice partenopea ha confermato che a breve il calciatore romperà il silenzio: che cosa rivelerà sui suoi figli Nicolò e Andrea Zenga?