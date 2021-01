La borsa è uno degli accessori più amati e utilizzati dalle donne e i modelli in commercio sono tantissimi: ecco come la tua borsa preferita racconta della tua personalità.

La tua preferita è una vecchia borsa di pelle che non abbandonerai mai fino a che cadrà distrutta? Cambi una borsa al giorno? Non sopporti gli zaini ma hai una vera passione per le shopping bag? La borsa che scegli dice moltissimo della donna che sei, ma anche il modo in cui la riempi rivela di te molti più segreti di quanti tu non creda.

Ad ogni personalità la sua borsa

Ogni donna ha un piccolo esercito di borse da abbinare ai propri outfit, ma di certo non ha sempre tempo e modo di scegliere quale utilizzare in un singolo giorno. Per questo motivo, la maggior parte delle donne ha una borsa preferita che utilizza ogni giorno o, almeno, che utilizza più spesso di ogni altra.

È proprio quella borsa, che parla di noi, di come ci mettiamo in relazione ai nostri impegni quotidiani e dell’atteggiamento che abbiamo nell’affrontare la vita e il futuro.

C’è prima di tutto da fare una riflessione: cosa rappresenta simbolicamente una borsa?

All’interno di una borsa riponiamo tutto quello che può essere utile in un determinato giorno o per una determinata occasione della nostra vita. Per questo motivo la borsa è allo stesso tempo un oggetto utile e pesante, qualcosa di cui non possiamo fare a meno e di cui dobbiamo farci carico.

Non è un caso se, a livello metaforico, si usano spessissimo le espressioni “bagaglio culturale” oppure “bagaglio di esperienze”: significa che ogni individuo porta con sé una “borsa” all’interno della quale è contenuta una parte del suo passato, quella che è utile da portare con sé, che ha messo insieme esperienze significative, che hanno formato il suo carattere nel bene e nel male.

Proprio per questi motivi, guardare alla nostra borsa preferita parla moltissimo di quello che “portiamo con noi” dal passato nella via presente.

La shopper

Una borsa modello shopper è tipica delle donne al passo con i tempi, che hanno bisogno di una borsa capiente e pratica, che sia in grado di contenere oggetti anche ingombranti e in cui, allo stesso tempo, sia facile rovistare alla ricerca di quello di cui si ha bisogno.

Lati positivi

Una persona che ama particolarmente questo modello di borse è una persona estremamente pragmatica, che forse preferisce portare con sé un po’ più del necessario perché preferisce essere sempre pronta a qualsiasi evenienza, anche al costo di “scarrozzare” un bagaglio un po’ pesante.

Trappole

Chi utilizza solo borse shopper corre il rischio che il suo bagaglio (emotivo e pratico) diventi troppo pesante e ingombrante da portare in giro. Dal momento che le borse shopper sono così comode e spaziose è molto semplice che al suo interno finisca abbandonato letteralmente di tutto, dai vecchi scontrini alle penne che non scrivono più.

Chi ama questo tipo di borse dovrebbe pulire la sua borsa periodicamente, così da non portarsi dietro pesi inutili. Per quanto riguarda la sua emotività, invece, forse dovrebbe imparare a lasciarsi più facilmente le cose alle spalle.

Borsa a tracolla

Una borsa a tracolla è meno pratica delle shopper, ma anche se stropiccia un po’ i vestiti lascia entrambe le mani libere. Si tratta di un modello dalle dimensioni necessariamente ridotte, classico e allo stesso tempo intramontabile.

Lati postivi

Chi ama le borse a tracolla desidera sentirsi libera di fare mille cose contemporaneamente senza l’ingombro di una borsa da spalla. Chi usa questo tipo di borsa deve necessariamente “viaggiare leggera”, dal momento che una borsa a tracolla di dimensioni normali non riesce a contenere molti oggetti. La borsa a tracolla rappresenta una personalità che riesce a mediare perfettamente tra un atteggiamento classico e femminile e la dinamicità della vita moderna.

Trappole

Chi usa spesso le borse a tracolla potrebbe finire per rinunciare a qualcosa, dal momento che non ha molto spazio per portare tanti oggetti con sé ogni giorno. Chi ama questo genere di borse non ha difficoltà a scegliere e ama avere il pieno controllo della propria vita. Forse proprio questo diventa un grosso difetto, perché diventa via via più difficile lasciarsi andare, improvvisare, accogliere gli imprevisti con un sorriso.

Borsetta da braccio

Le borsette da braccio sono la quintessenza della femminilità più classica. Diciamolo chiaramente: non sono affatto pratiche poiché impegnano costantemente almeno una mano o un braccio, ma sono assolutamente chic.

Lati positivi

Le donne che amano sopra ogni cosa le borse piccole ed eleganti, simili a quelle che la Regina Elisabetta ha reso iconiche, sono donne un po’ sognatrici che amano l’apparenza quasi quanto la sostanza. Credono che viaggiare leggere sia non solo un preciso dovere, ma anche un privilegio delle donne. Non hanno bisogno di molto per sentirsi sicure di sé: nella loro borsetta si potrà trovare soltanto il telefono, il portafogli e le chiavi di casa. Al massimo, uno specchietto per controllare il trucco.

Trappole

Le donne che scelgono questo tipo di borsetta forse sono un po’ troppo ottimiste. Non amano pensare agli imprevisti negativi che il futuro può riservare: portano con sé solo il minimo indispensabile perché la fortuna è dalla loro parte e perché andare in giro con la borsa di Mary Poppins non è affatto elegante. Forse fanno un po’ troppo affidamento sugli altri e si aspettano che in ogni caso arriverà un principe azzurro a salvarle.

Zainetto

Uno zainetto è la borsa più sportiva che si possa immaginare: rimane sulle spalle senza ingombrare i fianchi e senza occupare le braccia, il suo peso viene equamente distribuito sulle spalle e, anche se dovesse risultare un po’ più pesante del solito, trasportarlo non sarà comunque un problema.

Può contenere tantissime cose oppure lo stretto indispensabile: è la borsa più versatile in assoluto.

Lati postivi

Chi va in giro con uno zaino sulle spalle non ha paura di portare con sé tutto quello che occorre, che sia poco o che sia molto. A livello metaforico è in grado di portare con sé tutto il peso del passato senza soffrirlo eccessivamente: al contrario si sente in grado di farsene carico ma rimane aperta al futuro e alle sue avventure.

Trappole

La trappola dello zaino non è troppo diversa da quella della shopper: la personalità collegata a questa borsa ha la tendenza ad accumulare oggetti e ricordi, caricandoseli sulle spalle e addirittura abituandosi così tanto al loro peso da non rendersi più conto di portarli con sé.

Il rischio è che sul fondo dello zaino si trovino abbandonate cose inutili e inservibili, immondizia di cui non ci si è liberate e “pesi emotivi” che sarebbe il caso di buttar via.