Barbara d’Urso e Mario Ermito hanno avuto una storia? Lui svela tutto

Barbara d’Urso e Mario Ermito hanno avuto una relazione? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato tutto in una recente intervista al programma radio Non Succederà Più.

Barbara d’Urso, durante la messa in onda dei suoi programmi, ha sempre dato molto spazio alla quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, invitando tutti i concorrenti nei suoi salotti televisivi per discutere delle dinamiche nate all’interno del programma. Tra queste, ovviamente, non poteva non affrontare il presunto flirt, smentito dai diretti interessati, tra Mario Ermito e Giacomo Urtis.

La bella conduttrice partenopea, quando in studio veniva affrontato tale argomento, si è sempre mostrata abbastanza spiazzata da tale gossip. In quanto ha affermato in più di un’occasione, anche davanti in presenza dell’attore, che ricordava i suoi gusti completamente diversi. La frase, pronunciata in svariate occasioni, non è di certo sfuggita al suo fedele pubblico che si è subito insospettito, sospettando che tra i due fosse nato qualcosa. Considerato che lei ha insistito più e più volte che ricordava bene che non fosse affatto interessato al genere maschile. Per questo motivo tutti ora sono curiosi di sapere se in passato i due hanno avuto un flirt, vista la sicurezza della conduttrice e il dubbio è stato subito risolto da uno dei diretti interessati.

Mario Ermito ha rotto il silenzio su Barbara d’Urso, che di recente ha punto Maria De Filippi in diretta, rivelando al grande pubblico cos’è davvero successo tra loro.

Mario Ermito rompe il silenzio su Barbara d’Urso: la verità su di loro

Mario Ermito, recentemente intervistato a Non Succederà Più, ha rotto finalmente il silenzio, rivelando al grande pubblico se tra lui e la bella conduttrice partenopea ci sia stato qualcosa oppure no, data l’insistenza di lei nello smentire il gossip che lo vedeva impegnato con Giacomo Urtis.

L’attore ha raccontato che tra lui e Barbara d’Urso non c’è mai stato nulla, ma che in passato hanno avuto modo di frequentarsi perché lei è molto amica del suo agente e per questo motivo hanno avuto modo di poter andare a cena insieme svariate volte, confidando però di non essere rimasto immune al suo fascino, ma che nonostante ciò non è mai scattato nulla. La conduttrice affermava di essere convinta di quello che diceva perché avendo avuto modo di conoscerlo lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere, lui le avrà sicuramente raccontato delle sue fiamme passate. Oppure, molto probabilmente, ha avuto modo di poter conoscere qualche suo compagna.

Mario Ermito ha smentito il flirt con la d’Urso, facendo chiarezza sui gossip che lo vedrebbero aver avuto con lei una relazione in passato. Adesso però il pubblico è curioso di sapere, invece, come andrà a finire la vicenda che lo vede coinvolto con Francesca Cipriani, visto che in diretta ha rivelato di averla diffidata, dopo che quest’ultima in Radio ha annunciato di averlo sentito avere rapporti con Giacomo Urtis.

I fan, dunque, possono dormire sogni tranquilli: tra Mario Ermito e Barbara d’Urso non c’è stato mai nulla.