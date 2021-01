“Tommaso Zorzi ha problemi mentali”: il duro sfogo di Dayane Mello

Tommaso Zorzi è stato il protagonista del duro sfogo di Dayane Mello contro gli autori del Grande Fratello Vip. I fan dell’influencer si sono tutti scagliati contro la modella brasiliana.

La pressione nella casa del GF Vip inizia a farsi sentire. I concorrenti, ormai, sono rinchiusi da troppi mesi all’interno del contesto televisivo ed iniziano ad avere i problemi crolli emotivi oppure si lasciano andare a scivoloni di dubbio gusto.

Tommaso Zorzi, che ha confidato di voler abbandonare il programma lunedì prossimo, è stato il protagonista di uno un duro sfogo di Dayane Mello. La bella modella brasiliana non ha preso bene che gli autori abbiano scelto di assecondare la richiesta dell’influencer, facendo risuonare nella Casa le canzoni che più gli piacciono.

La Mello non sembra avere dubbi: gli autori starebbero assecondando tutte le richieste di Tommaso, anche che sia mettere la sua canzone preferita, soltanto perché durante il corso di questi giorni ha avuto numerosi crolli e, come anticipato, vorrebbe abbandonare il programma. Peccato però che lo sfogo, probabilmente dettato dalla rabbia come dice lei stessa nel video che trovate in fondo all’articolo, sia caduto in uno scivolone nei confronti di Zorzi, tanto da definirlo un malato mentale.

Le parole di Dayane non sono piaciute al popolo della rete, che si è scagliato non solo contro di lei ma anche contro gli autori stessi.

Dayane Mello contro gli autori del GF Vip: scivolone su Tommaso Zorzi

Dayane Mello, come anticipato, ha confidato ad alcune delle sue compagne di viaggio di essere nera dalla rabbia perché gli autori del Grande Fratello Vip hanno scelto di far risuonare la playlist scelta da Tommaso Zorzi. Questo gesto, secondo lei, sarebbe alquanto irrispettoso perché non terrebbe in considerazione anche gli altri concorrenti ma soltanto lui che ha espresso più volte il desiderio di voler andare via perché in preda all’ansia.

“Ora inizio anche io a comportarmi da ribelle, da malata mentale così lo vedono” ha esordito la modella. “Sono incavolata nera perché è una serata dove ci mettono la musica soltanto per far felici gli altri, mentre di noi se ne fregano“ ha proseguito la Mello. “Solo perché lui ha le crisi di ansia e problemi mentali, noi dobbiamo restare qui come se fossero i rincoglionit* di turno” ha aggiunto tagliente.

“Questo atteggiamento a me non va proprio bene” ha poi ripreso il discorso. “E’ sabato, una giornata di festa e musica per tutti. Allora uno si sente male e degli altri chi se ne frega?” ha chiesto in maniera retorica alle sue compagne di viaggio. “Ma chi è Tommaso Zorzi?“ ha rincarato la dose anche contro il concorrente, su cui Fedez ha messo gli occhi. “Uno si fa in quattro per fare le cose, per stare bene e poi manco riusciamo a divertirci un po’” ha concluso.

Cacciamo un ragazzino che ha bestemmiato alle 3 di notte ma teniamo una persona che tocca temi ben più seri con una ignoranza inaudita solo perché vi tiene su sto schifo di programma. @GrandeFratello #tzvip pic.twitter.com/FKtQFUMzee — Fe • TZ’s Daughter (@zorpinilover) January 24, 2021

Lo sfogo di Dayane Mello contro gli autori del GF Vip non è piaciuto al pubblico della rete, perché nonostante lei ritenga che Tommaso Zorzi sia stato assecondato dagli autori, loro pensano che a sua volta anche lei in passato sia stata un po’ tutelata, visti i suoi scivoloni.