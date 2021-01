Proprio in queste ore si sta parlando di lei all’interno della casa del GF Vip, potrebbe essere il colpo di fortuna? Alda D’Eusanio pronta a dare i numeri!

Vuoi garantirti una meravigliosa e splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day? La fortuna a portata di click!

Un viaggio che possa cambiarci la vita nei territori freddi del Nord del mond, una esperienza di piacere in Giappone. Non solo, ti piacerebbe un mese in crociere da favola per i mari del mondo, macchine di lusso e stilizzate nonché milioni di euro in banca?

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

I numeri li ricerchiamo in tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri che vogliamo giocare per ottenere la vittoria. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando succede qualcosa di inspiegabile o di importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Questi sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

E se invece fosse l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ora chiacchieratissima probabile futura concorrente del GF VIP Alda D’Eusanio?

I numeri offerti da Alda d’Eusanio pronti per essere giocati

Oggi i numeri sono offerti da una delle donne più presenti nei salotti televisivi attuali. Facendone derivare alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la donna vediamo che:

Nome: Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio Età: 70 anni

70 anni Data di nascita: 14 ottobre 1950

14 ottobre 1950 Luogo di nascita: Tollo (Chieti)

Tollo (Chieti) Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Titolo di studio: Laurea in Sociologia

Laurea in Sociologia Professione: Scrittrice, opinionista e conduttrice televisiva

Scrittrice, opinionista e conduttrice televisiva Altezza: 163 cm

163 cm Peso: 60 kg

60 kg Followers su Instagram: 37,6 mila

37,6 mila Curiosità: per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Alda D’Eusanio si è sposata con il saggista Gianni Statera, purtroppo il loro matrimoni termina del 1999 in seguito alla sua scomparsa. Un evento che ha provocato lei molto dolore e l’ha spinta a non curarsi più di se.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la tutto pepe ex opinionista dell’Isola dei Famosi, Alda d’Eusanio:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima donna che tanto abbiamo amato nel ruolo di opinionista)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bellissima donna che tanto abbiamo amato nel ruolo di opinionista) 6 (l’ultima cifra del migliaio di follower che segue la non più giovanissima donna su Instagram)

(l’ultima cifra del migliaio di follower che segue la non più giovanissima donna su Instagram) 7 (la bilancia è il settimo dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la bellissima conduttrice televisiva, opinionista e scrittrice)

(la bilancia è il settimo dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la bellissima conduttrice televisiva, opinionista e scrittrice) 10 (è il mese in cui è venuta al mondo la splendida donna tanto peperina)

(è il mese in cui è venuta al mondo la splendida donna tanto peperina) 14 (il giorno in cui è nata la donna che tanto fece discutere per il suo scontro con le sorelle Lecciso)

(il giorno in cui è nata la donna che tanto fece discutere per il suo scontro con le sorelle Lecciso) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della donna e dell’anno di separazione della stessa dall’amore della sua vita)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della donna e dell’anno di separazione della stessa dall’amore della sua vita) 37 (le prime due cifre del numero di follower che su Instagram segue la donna, numero destinato a crescere se consideriamo l’esplosione di popolarità che avrebbe se entrasse nella casa del GF VIP)

(le prime due cifre del numero di follower che su Instagram segue la donna, numero destinato a crescere se consideriamo l’esplosione di popolarità che avrebbe se entrasse nella casa del GF VIP) 50 (le ultime due cifre del suo anno di nascita)

(le ultime due cifre del suo anno di nascita) 60 (il peso della conduttrice, scrittrice ed opinionista tanto amata dal pubblico. A tal proposito è doveroso specificare che la donna col tempo ha recuperato e combattuto da guerriera un problema di peso che l’aveva portata a pesare poco più di 35 kg)

(il peso della conduttrice, scrittrice ed opinionista tanto amata dal pubblico. A tal proposito è doveroso specificare che la donna col tempo ha recuperato e combattuto da guerriera un problema di peso che l’aveva portata a pesare poco più di 35 kg) 63 (i centimetri di altezza oltre al metro della bellissima donna)

(i centimetri di altezza oltre al metro della bellissima donna) 70 (gli anni di età che porta e racconta con fierezza)

(gli anni di età che porta e racconta con fierezza) 99 (le ultime due cifre dell’anno in cui la donna ha perso il suo amato marito)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldadeusanioofficial (@aldadeusanioofficial)

Sulla base dei calcoli fatti sulla splendida conduttrice ed opinionista e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che possiede possiamo procedere con il mostrare, escludendo quelli che non sono giocabili, quali sono i numeri fortunati di Alda d’Eusanio:

1 – 6 – 7 – 10 – 14 – 19 – 37 – 50 – 60 – 63 – 70

Perché non provi a giocarti i numeri fortunati della D’Eusanio e magari vedere se davvero entrerà nella casa più spiata d’Italia?