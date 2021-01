Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme? La foto che non lascia dubbi

By

Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme. La coppia ha mostrato il proprio affiatamento in una foto super romantica. Vediamo insieme di più.

A grande sorpresa, Asia Argento e Fabrizio Corona hanno pubblicato nei loro rispettivi profili Instagram delle foto di coppia. Attraverso una serie di fotografie, Asia e Fabrizio hanno mostrato il proprio affiatamento.

Il primo ad esporsi è stato l’ex re dei paparazzi che ha pubblicato per primo una serie di foto e post in cui si mostra insieme all’attrice e regista in atteggiamenti piuttosto intimi e data la loro storia d’amore di qualche anno fa, il ritorno di fiamma sembra altamente possibile. Eppure solo pochi giorni fa proprio Fabrizio Corona annunciava il suo matrimonio con Lidia Del Grosso, confermando la notizia delle loro pubblicazioni di nozze “beccate” affisse al comune di Milano e rivelando che a febbraio avrebbero ufficializzato la data della cerimonia.

Dunque cosa sta succedendo tra Fabrizio Corona e Asia Argento?

Asia Argento e Fabrizio Corona: il ritorno di fiamma

Affiatati, complici e ironici, Asia Argento e Fabrizio Corona hanno trascorso un’intera serata insieme condividendo alcuni dei momenti pubblicando una serie di storie sui social. A distanza di tempo dai primi baci immortalati dal settimanale Chi, l’attrice e l’ex re dei paparazzi sono tornati a mostrarsi insieme.

L’attrice ha pubblicato la foto del bacio sulle labbra scrivendo “Celebrate”, Fabrizio dal canto suo ha scritto: “THE SHOW MUST GO ON .”

Tantissimi i commenti degli utenti che si chiedono se siano effettivamente fidanzati o se sia solo un bacio amichevole. C’è chi celebra il bacio convinto che siano “anime gemelle” e chi, invece, sottolinea che due persone, pur baciandosi, non devono stare per forza insieme. Quale sarà la verità? Tra Asia Argento e Fabrizio Corona c’è solo una tenera amicizia o qualcosa di più?

Asia ritorna un po’ a sorridere dopo aver perso recentemente la madre.