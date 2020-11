Grave lutto per Asia Argento: è morta la mamma dell’attrice, Daria Nicolodi. Struggente addio sui social: “Ora puoi volare libera”.

Grave lutto per Asia Argento: è morta Daria Nicolodi, mamma dell’attrice diventata famosa grazie alla partecipazione nel film Profondo Rosso di Dario Argento. Lavorare insieme sul set aveva fatto nascere la storia tra l’attrice e il maestro dell’horror da cui era nata la figlia Asia.

Ad annunciare la morte dell’adorata mamma è stata proprio la Argento che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto dedicandole delle emozionanti parole.

“Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”.

Chi era Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento

Daria Nicolodi è morta a 70 anni ed è stata un’attrice e sceneggiatrice italiana. Aveva raggiunto la popolarità con il film Profondo Rosso di Dario Argento con cui, poi, nacque una bellissima storia d’amore coronata dalla nascita di Asia.

Con Dario Argento girò altri film come “Suspiria“, “Inferno“, “Tenebre“, “Phenomena” e “Opera“. Dopo la fine della relazione, tra la Nicolodi e Dario Argento c’è sempre stato un ottimo rapporto. L’ultima apparizione della Nicolodi risale al 2007 nel film “La terza madre” proprio di Dario Argento in cui recitava anche la stessa Asia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Nelle foto che vedete qui in alto, Asia ha condiviso una serie di foto della madre in cui Daria Nicolodi è sola, in compagnia di Dario Argento, della figlia Asia e dei nipoti. Un dolore enorme per la Argento che sta ricevendo tantissimi messaggi d’affetto e di sostegno da parte di amici e fan.

“Mi dispiace tanto”, “Forza Asia”, “Ti sono vicino in questo momento di dolore”, scrivendo gli utenti. “Asia ti abbraccio forte, forte. Mi dispiace“, è il messaggio di Jane Alexander.