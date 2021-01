Alessandro chiama Florinda a C’è posta per te dopo il tradimento. Lei: “Mi sono annullata per lui”

Alessandro chiama l’ex compagna Florinda a C’è posta per te dopo averla tradita: 12 anni di convivenza finiti. Duro scontro in studio.

Una convivenza di dodici anni interrotta da un tradimento di Alessandro che chiama C’è posta per te per chiedere perdono a Florinda che ha deciso di chiudere definitivamente la storia dopo aver scoperto tutta la verità.

Florinda è convinta di essere stata tradita a lungo da Alessandro il quale sostiene di aver ceduto solo una volta. Maria De Filippi arbitra il confronto tra i due nel corso del quale salta fuori la verità.

Alessandro chiede perdono alla compagna Florinda dopo un tradimento a C’è posta per te

Dopo la storia di Lisa che ha chiamato il padre e la seconda moglie di lui, Maria De Filippi racconta un’altra storia. Alessandro è stato mandato via di casa dalla compagna Florinda dopo 12 anni di convivenza per un tradimento. Pensando che avesse scoperto tutto, le ha confessato il tradimento. Lei è andata via di casa. Florinda, poi, è tornata dicendosi pronta a perdonarlo se le avesse detto tutta la verità. Alessandro le consegna il cellulare e, dopo aver visto tutti i messaggi, Florinda decide di chiudere. Alessandro racconta che Florinda sia convinta che lui abbia avuto una relazione clandestina con una collega. Alessandro parla di un solo incontro.

“E’ vero, ti ho tradito, ma la cosa più grave è che ti ho data per scontata”, ammette Alessandro. “Mi ha fatto davvero del male. Non avevo mai provato un dolore così grande”, spiega Florinda che svela di aver ricevuto la proposta di matrimonio tre anni fa, ma di non aver mai dato importanza alle nozze avendo sempre considerato la storia speciale. “Mi sono quasi annullata per lui”, dice con amarezza Florinda.

“Ha distrutto anche le famiglie, i miei genitori, sua madre”, ha aggiunto Florinda. “Chiedo perdono a te, ai tuoi genitori, a mia madre”, dice Alessandro. Dopo un confronto durissimo, arriva il colpo di scena: lei decide di perdonarlo ammettendo di non riuscire a dimenticarlo. Con un abbraccio e un bacio mettono fine a tutto e si dicono pronti a ricominciare insieme.