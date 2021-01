Vincenzo, Teresa e Veronica a C’è posta per te per Chiara: rapporti interrotti da 9 anni

Teresa con i figli Vincenzo e Veronica chiama C’è posta per te per la figlia Chiara e il marito Giuseppe: rapporti interrotti da nove anni.

Una madre e due figli chiedono il riavvicinamento con una figlia e una sorella chiedendo l’aiuto di Maria De Filippi e della redazione di C’è posta per te. Teresa è la mamma di Vincenzo e Veronica, ma ha anche un’altra figlia, Chiara che non vede e non sento da nove anni. tutto sarebbe nato da una discussione tra Vincenzo e il marito della sorella scaturita dalla decisione di Vincenzo di raccontare a Chiara di aver visto il marito insieme ad un’altra donna.

Chiara, però, crede al marito Giuseppe interrompendo i rapporti tra la moglie e la sua famiglia d’origine. Chiara e Giuseppe lasciano poi la Sicilia e si trasferiscono a Vicenza non avendo più alcun tipo di rapporto con Teresa, Vincenzo e Veronica.

Teresa, Vincenzo e Veronica chiedono perdono a Chiara e Giuseppe a C’è posta per te

Dopo il ricongiungimento di Florinda e Alessandro dopo il tradimento di lui, nello studio di C’è posta per te arrivano Teresa con i figli Veronica e Vincenzo per cercare un contatto a Chiara, la terza figlia di Teresa nonchè sorella di Vincenzo e Veronica e al marito di Chiara.

“Lei è una madre anafettiva. Mi hanno fatto passare una vita di guai. Ho dovuto rinunciare ai miei sogni per colpa sua. Io volevo andare all’università e non ci sono più potuta andare”, spiega Chiara.

“All’università non ci sei più voluta andare perchè temevi di non fare gli esami”, ribattono la mamma Teresa e la sorella Veronica. “Tua madre ha aiutato Vincenzo perchè in un momento era il figlio che aveva più bisogno, ma non vuol dire che non voglia bene a te o a Veronica. In questo momento ti stai togliendo una sorella, una madre e un fratello”, dice Maria De Filippi.

“Per me sono indifferenti. La mia vita è formata da mio marito e i miei figli”, aggiunge Chiara che poi decide di chiudere la busta. “Io a questa famiglia non devo niente”, conclude prima di lasciare lo studio con il marito Giuseppe.