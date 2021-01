Banana and Coconut Cookies: per una colazione dolcissima e leggera!

Dei golosissimi biscottini perfetti per iniziare con slancio la giornata o per una pausa dolce ma da consumare senza troppi sensi di colpa.

Siete alla ricerca di qualcosa si dolce, sfizioso, originale ma anche sano? I Banana and Coconut Cookies sono la ricetta che fa per voi. Fragranti biscottini al gusto di cocco e cioccolato preparati con pochissimi ingredienti sani e leggeri.

Scopriamo come preparare questi dolcetti passo dopo passo per una gustosa colazione o una merenda con pochi e semplici ingredienti e anche molto velocemente.

Banana and Coconut Cookies: gli ingredienti e la ricetta

La bravissima e creativa food blogger stella_cooking_traveller ha ideato dei golosissimi Banana and Coconut Cookies che ci presenta in modo davvero invitante:

“Ecco come iniziare la giornata nel migliore dei modi…con questi biscottini super sani, facilissimi da preparare e con davvero pochissimi ingredienti! Deliziosi anche da gustare per una pausa golosa magari accompagnati da un buon caffè!”

Ecco perché dovremmo preparare questi dolcetti:

sono fragranti biscotti alla banana profumati al cocco

sono glassati per metà con cioccolato fondente e granella di nocciole

sono ottimi da inzuppare

Gli ingredienti

“-2 banane mature

-125 gr di cocco rapè

-1 cucchiaio di burro di arachidi

-80 gr di cioccolato fondente fuso

-granella di nocciole”

Il Procedimento

Schiacciare le banane, unirle al cocco e mescolare. Aggiungere il cucchiaio di burro di arachidi e mescolare il tutto. Aiutandovi con le mani create delle palline. Cuocere a 180 gr per 15 minuti e nel mentre sciogliere a bagno maria il cioccolato fondente. Dopo la cottura , inzuppare i biscottini nel cioccolato fondente e metterci sopra un pó di granella di mandorla. Far solidificare in frigo per un oretta.

TEMPO DI COTTURA 15 MINUTI. TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE 25 MINUTI