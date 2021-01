L’amore ha spesso modi strani per annunciarsi. Scopriamo i segnali che più di altri indicano che ci stiamo innamorando.

Quando si parla d’amore si pensa ai primi batticuori, alle così dette farfalle nello stomaco, alla voglia di conoscersi, all’entusiasmo e alle tante emozioni che fanno sentire particolarmente presi. A volte, però, l’amore può presentarsi in modo più tacito e misterioso, può celarsi dietro paure che non si sa di avere e farsi notare solo in brevi e rapidi istanti.

Così, può capitare di trovarsi nel dubbio e di chiedersi se ciò che si sta provando è effettivamente l’inizio di qualcosa di magico o solo un’illusione. E anche se tante volte la risposta è già dentro di noi, avere qualche indizio in più per accertarsene può essere d’aiuto. Per questo motivo, oggi scopriremo quali sono i segnali che indicano che ci stiamo innamorando.

Ti stai innamorando? Ecco i segnai ai quali prestare attenzione

Quando l’amore bussa al nostro cuore, ci sono dei segnali ai quali spesso non diamo il giusto peso ma che sono in grado di farci capire quanto stiamo provando. Analizziamo quindi i più comuni e come avvengono esattamente.

È il primo e l’ultimo pensiero della giornata. Aprire gli occhi pensando sempre ad una data persona e andare a dormire chiedendosi cosa sta facendo sono chiari segni di un interesse molto spiccato. Un interesse che potrebbe essere amore e che pertanto è il caso di fermarsi ad analizzare.

Si confonde il suo viso tra la gente. Se si è in giro e sembra di vederlo ovunque è perché questo è il desiderio del cuore. E di norma, il segno è che ci si sta innamorando seriamente. Anche immaginare di sentire il suo nome può avere lo stesso significato.

Accetti cose che prima detestavi. Quando ci si innamora (almeno per le prime fasi) si vede tutto sotto una luce diversa. Così, modi di fare e difetti che prima di non si tolleravano, diventano improvvisamente indifferenti. E, nei casi più estremi finiscono addirittura con il piacere.

Si include nei programmi futuri. Pensare al futuro e immaginarlo con una data persona è chiaramente un segno d’amore. Perché oltre a dare per scontato che ci sarà anche nel nostro domani, stiamo decidendo dentro di noi che lo vorremo ancora al nostro fianco.

Si provano emozioni forti. Che si tratti di batticuore, farfalle nello stomaco, imbarazzo, irritazione o agitazione, ciò che è sicuro è che una persona che suscita in noi emozioni forti ha fatto in qualche modo breccia. Soprattuto se non ci sono motivi specifici perché ciò avvenga. A volte il cuore può palesarsi in modo strano. Ciò che conta è che lo faccia e saperlo riconoscere.

Capire che ci si sta innamorando non è sempre semplice ma con un po’ di attenzione ci si può rendere conto dei primi cambiamenti e capire verso dove sta virando il proprio cuore. Un modo per non farsi cogliere del tutto alla sprovvista e per godersi fin dai primi momenti le tante emozioni che questo sentimento può darci.