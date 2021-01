Lisa chiama il padre a C’è posta per te, la moglie di lui: “Ingelosita quando ha cercato la madre”

Lisa chiama il padre Salvatore e la moglie Graziella a C’è posta per te dopo una lontananza di tre anni. Scontro in studio.

Lisa cerca un riavvicinamento con il padre Salvatore a C’è posta per te. Cresciuta con il papà e la seconda moglie di quest’ultimo, Graziella, dopo tre anni di distacco, Lisa chiede l’aiuto di Maria De Filippi e C’è per te per ricucire un rapporto.

“Non ho mai smesso di pensarti. Adesso ho una famiglia, ma la vostra mancanza si sente comunque. Siete i miei punti di riferimento. Graziella non ti devo chiedere scusa perchè non ho fatto niente di male. Ti sono riconoscente per quello che hai fatto per me”, dice Lisa quando Salvatore e Graziella aprono la busta.

Lisa, confronto con il padre Salvatore e la moglie Graziella a C’è posta per te

Lisa chiama C’è posta per te per il padre che non vede e non sente da tre anni. E’ stata lei a dirgli di non vederlo sentire e vedere più perchè lo faceva di nascosto a causa della seconda moglie del padre, Graziella che va a vivere con lei e il padre quando aveva otto anni. Lisa non aveva rapporti con la madre e, sin dal principio, l’ha chiamata mamma. Lisa nota alcune differenze tra il trattamento che viene riservato a lei e quello che viene riservato alla sorella, nata dal matrimonio tra il padre e Graziella.

Crescendo decide di cercare la madre non dicendo nulla alla sua famiglia. Soffrendo di attacchi d’ansia, segue un percorso di analisi durante il quale le viene detto che, forse, la severità con cui è stata cresciuta ha inciso. I rapporti diventano sempre più tesi fino a quando viene accusata di essere un’ingrata nei confronti della donna che l’ha cresciuta. Lisa comincia a vedere il padre di nascosto fino al momento in cui decide d’interrompere i rapporti cercando la sua vera madre ricominciando ad avere un rapporto con lei.

Salvatore e Graziella si presentano in studio e lo scontro arriva puntuale. “Mi ha detto che nel 2006 è andata via di casa perchè aveva un ragazzo”, dice Maria De Filippi. “Uno? Forse ha dimenticato qualcuno”, risponde Graziella. Il discorso si sposta su questione economiche. “A Claudia (la sorella di Lisa ndr) abbiamo pagato l’università mentre a tre abbiamo pagato due corsi per diventare parrucchiera”, afferma Graziella.

“Sono cose che i genitori fanno. Quando Claudia ha cominciato a lavorare le avete pagato l’auto”, aggiunge Lisa. “A te abbiamo pagato la porta del bagno, 2500 euro come l’auto di Claudia”, replica Graziella. “Io le voglio bene e non mi sarei mai aspettata questa cosa da parte sua. Mi sono ingelosita quando ha cercato la madre. Io sono stata vicino a lei quando stava male. Io le tenevo la mano quando aveva paura”, ammette Graziella che ribadisce di non aver mai fatto alcuna differenza tra Lisa e la figlia Claudia.

Dopo Carlotta che ha chiamato C’è posta per te per il padre, anche Lisa ha provato a riavvicinarsi il padre ed è riuscita nell’intento. Sia Salvatore che Graziella hanno aperto la busta e riabbracciato Lisa.