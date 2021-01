Macchie di ruggine? Sapevate che per toglierle bastava aprire la porta della cucina?Ecco svelato il segreto magico.

Intacca i nostri cancelli, i lucchetti, le catene ma poi, accidentalmente, può anche interare in contatto con i nostri indumenti e a quel punto i problemi si moltiplicano.

Chi non ha mai dovuto vedersela con una macchia di ruggine che non si sa come trattare? E pensare che invece avevamo sempre avuto a portata di mano il prodotto giusto per eliminarla, solo non sapevamo potesse servire anche a questo.

Ingrediente che abbiamo tutti in cucina fa miracoli contro le macchie di ruggine

Lo usiamo nelle insalate, con la carne, con il fritto, in tisane, infusi e dessert. In pratica lo usiamo sempre ma questa volta sperimenteremo una funzione che non sapevamo potesse avere, una vera e propria funzione “salvavita”.

Di che cosa stiamo parlando? Del limone il cui succo sta per sorprenderci ancora una volta, proprio come quando lo avevamo utilizzato per eliminare i cattivi odori dal bagno..

Vediamo infatti come utilizzare il limone contro le macchie di ruggine.

Se il capo macchiato non è particolarmente delicato, basterà versare del succo di limone sulla macchia, lasciar agire per qualche minuto e poi lavare il capo come sempre in lavatrice come al solito.

Se invece si tratta di tessuti delicati, o capi non lavabili in lavatrice, si potrà utilizzare il limone creando una pasta con l’aggiunta del sale: la pasta andrà applicata delicatamente sulla macchia e il capo andrà poi esposto ai raggi del sole per qualche minuto. Rimuoviamo infine il sale e il limone con una spugna: il nostro capo tornerà come nuovo e la macchia di ruggine sarà solo un brutto ricordo.

Quest’ultima operazione potrà esser ripetuta più volte e, se necessario, lascia agire gli ingredienti più a lungo.

Naturalmente il rimedio va tentato come sempre solo su una piccola porzione di tessuto e macchia, per esser certe che funzioni e non danneggi il capo. Qualora il risultato non vi sembrasse soddisfacente non resterà che recarvi presso la vostra tintoria di fiducia: ci vorrà la mano di un esperto