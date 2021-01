Chi è Andrea De Santis, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021: età, altezza, carriera e vita privata.

Sorriso e occhi furbi per Andrea De Santis, uno dei cinque pupi della nuova edizione de La pupa e il secchione condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani che, in sei puntate, sperano di unire il mondo della cultura dei secchione con il mondo dell’estetica amato da pupe e pupi.

Ma chi è davvero Andrea De Santis? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Andrea De Santis: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Andrea De Santis

Andrea De Santis Data di nascita: 1997

1997 Età: 23 Anni

23 Anni Segno zodiacale: /

/ Professione: studioso di storia

studioso di storia Luogo di nascita: Castrovillari (Cosenza)

Castrovillari (Cosenza) Altezza: 17o cm

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: andrea_desantis

Andrea ha 23 anni, è di di Castrovillari, è uno studioso di storia e ha una grande passione per i treni e per la storia delle stazioni ferroviarie. A questa sua passione ha dedicato anche la tesi di laurea che ha conseguito con la votazione massima di 100 e lode.

Ama studiare, leggere e approfondire ogni argomento. Non ha altri hobbies e il suo sogno sarebbe lavorare come insegnante o come il bibliotecario per alimentare la propria passione per gli archivi e i vecchi libri.

Di origine calabrese, considera la sua vacanza ideale un soggiorno in Calabria, su una delle spiagge della sua terra, sotto l’ombrellone mentre si rilassa con la lettura di un buon libro.

Non ha molta fortuna con le donne e le sue storie sono durate al massimo tre mesi. Andrea ha deciso d’iniziare il nuovo anno partecipando alla nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa sfoggiando le sue doti storiche, ma sperando anche di avere più fortuna con le donne, in particolare con le cinque, bellissime pupe che sono state scelte per mescolarsi al mondo dei secchioni.

Su Instagram, infine, Andrea ha un profilo privato dove è seguito da circa 600 followers. Nella biografia scrive: “Ventitré anni solo sulla carta . Dottore in storia. Mi piacciono i treni, leggo un sacco di libri”.