Se avete voglia di qualcosa di dolce che non sia un attentato alla vostra linea, questi mini Donuts sono la ricetta che fa per voi. Scopriamo come prepararli passo dopo passo!

La vita quotidiana ci pone di fronte a sfide sempre nuove e a giornate emotivamente e materialmente impegnative. Un dolcetto è da sempre l’aiuto giusto per ritrovare lo slancio, l’energia e anche la felicità di cui necessitiamo e questi mini Donuts sono senza dubbio una ricetta perfetta.

Sono dei dolci golosi, unici e soprattutto da poter gustare senza alcun senso di colpa perché preparati con ingredienti sani e soprattutto a basso contenuto calorico, un dolce ‘fit’ di cui non potrete fare a meno!

Mini Donuts: gli ingredienti e la ricetta

La bravissima food blogger stella_cooking_traveller presenta la sua ricetta in modo davvero invitante:

“Avete voglia di dolce? Ma al tempo stesso non volete sforare con le vostre Kcal? Ho il dolce fit che fa per voi! In versione assolutamente fit! Per grandi e per piccini! I bambini ne usciranno pazzi…queste ciambelline mini sono di una golosità unica che non avete idea…mentre le assaggerete vi sembrerà di mangiare un dolce normalissim…grazie all’uso di determinati ingredienti queste ciambelline sono davvero uniche e speciali”

Queste piccole ciambelline dovrebbero essere gustate a cuor leggero perché:

“-sono gustose ciambelle al gusto croissant grazie all’utilizzo della farina aromatizzata

-sono davvero molto soffici e gustose

-profumate al cocco

-si possono farcire in vari modi in base ai propri gusti

-una tira l’altra vi ho avvisato!”

Gli ingredienti

-130 ml di albume

-30 gr di yogurt greco 0 %

grassi

-20 gr latte di soia

-50 gr di farina di avena gusto croissant

-10 gr di cocco

-idrolitina+limone

Il procedimento

“Mescolare prima gli ingredienti secchi e poi aggiungere gli ingredienti liquidi sempre mescolando. Infine far agire l’idrolitina con il limone e mescolare il tutto. Preriscaldare il forno a 180 gradi…ungere lo stampo per ciambelline e metterci il composto..infornare per 15 minuti. Una volta sfornate , farle raffreddare e immergerle nel cioccolato fondente fuso prima che si solidifichi decorarle a piacere”

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE: 30 MINUTI