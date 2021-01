Una donna dovrebbe perdonare un uomo infedele?

Si può perdonare l’infedeltà? Gli esperti hanno analizzato la questione e ci aiutano a capire meglio le dinamiche del perdono post tradimento.

Si può perdonare un tradimento? Rispondere a questa domanda non è semplice, anche perché il perdono dovrebbe presupporre che la coppia abbia optato per un nuovo inizio e che decida di non rivangare il passato, qualunque cosa accada. Ma cancellare quel che è stato non è affatto semplice, il passato a volte torna e con lui la paura che il tradimento possa ripetersi. Tradire una persona amata provoca una lesione emotiva che fa vacillare quel rapporto di fiducia indispensabile alla serenità della coppia. Cosa pensano gli esperti al riguardo?

Donna innamorata e tradita: perdonare o non perdonare il partner?

Se avete seguito l’ultima stagione di Temptation Island avrete conosciuto Alberto e Speranza, una coppia legata da 16 anni. Lui è stato al centro delle polemiche per il suo comportamento poco rispettoso nei riguardi della fidanzata durante il programma tanto che i due terminarono quell’esperienza separatamente. In questi giorni però ecco spuntare la proposta di matrimonio di Alberto a Speranza alla quale lei ha risposto favorevolmente aggiungendo: “L’amore vince su tutto”.

Questa proposta ha riaperto il dibattito su un’annosa questione: si può davvero perdonare un tradimento? Una donna dovrebbe perdonare l’infedeltà del suo uomo? Gli esperti si sono pronunciati ed ecco cosa cosa è emerso.

Innanzitutto ogni donna può avere una reazione differente di fronte ad un tradimento. Alcune non riescono neanche a valutare l’opzione del perdono e per loro si tratta di un gesto gravissimo che non può che segnare una rottura definitiva nella coppia. Altre donne riescono a perdonare e vivono l’esperienza come un’opportunità di un nuovo inizio.

Secondo il parere di esperti la psiche gioca un ruolo cruciale in questa decisione. Una donna che scopre di essere tradita dall’uomo che ama è sconvolta e ferita. Non è solo il fatto di essersi infilato nel letto di un’altra persona, ma è il fatto di aver fatto prevalere quel desiderio di un’altra donna sull’amore per la partner e di essersi così allontanato da lei per ricongiungersi con un’altra persona e di averlo fatto nonostante il rischio di ferire i sentimenti della donna che era al suo fianco.

In considerazione di ciò il tradimento rappresenta un colpo durissimo e una sofferenza monumentale. È davvero possibile che una donna riesca a perdonare l’uomo che le ha così ignobilmente spezzato il cuore?

Secondo alcuni psicologi di vita coniugale, prima di dirsi capaci o meno, di perdonare l’infedeltà una donna dovrebbe considerare ed interrogarsi in merito alle cause di questa infedeltà, che differiscono da persona a persona.

Esistono diversi tipi di infedeltà e dipendono dal tipo di insoddisfazione del partner che tradisce, emotiva o psicologica.

Il tradimento può avvenire a causa dell’esistenza di un malessere interno alla coppia, un malessere che si tenta di mitigare confortandosi in una terza persona. I tradimenti che rientrano in questa causa non sono pochi, non dovrebbe stupire infatti che un recente studio ha dimostrato che l’84% degli infedeli giustifica il tradimento così…

Secondo la psicologa e psicoterapeuta Velerie Grumelin intervistata da Doctissimo, se esiste un malessere interno alla coppia una terapia di coppia potrebbe aiutare la coppia e persino portarla a perdonare il ‘infedeltà.

Se il tradimento avviene perché il partner ama sedurre e non riesce a tenere a bada questo istinto, perdonare potrebbe rivelarsi più rischioso.

Infine esiste un altro tipo di tradimento, l’infedeltà provvidenziale, in questo caso il partner tradisce convinto di essersi innamorato di un’altra persona, poco dopo si rende conto che si trattava di un abbaglio.

In ogni caso la questione è molto complessa e prima di prendere una decisione un consulto psicologico è consigliabile nel caso si desideri dare alla coppia una seconda possibilità.

La chiave per poter perdonare un tradimento, qualunque sia il motivo che lo abbia determinato è la sincerità. Come specifica l’esperta, è fondamentale dire la verità se si desidera un nuovo inizio.

I segreti e le bugie, soprattutto se prolungate nel tempo, rendono il perdono più difficile. Mettendosi a nudo il perdono può essere un calvario superabile, ma questo implica di dover lavorare molto su se stessi e riuscire a comunicare in modo adeguato.

Se nonostante gli sforzi non si riesce più ad affidarsi al partner e ci si accorge di non riuscire più a guardarlo con gli stessi occhi, non bisogna imporsi di perdonare, in extremis l’esperta consiglia di prendersi più tempo e di usare questo tempo per prendersi cura di se stessi. Dopo questo trauma bisognerebbe regalarsi momenti di relax e divertimento e prendersi il tempo necessario per curare le proprie ferite.

In questo tempo bisognerebbe tenere fuori dai problemi della coppia amici, figli, o altri parenti, questo evita che il giudizio degli altri ci influenzi e ci spinga verso la direzione sbagliata

Infine non bisognerebbe mai dimenticare che la medaglia dell’infedeltà ha due facce, la prima è quella del tradimento, la seconda è quella dell‘opportunità.

Secondo lo specialista, se l’opzione ricostruire il proprio rapporto non è realizzabile, esiste sempre l’opzione n. 2, ritrovare la propria libertà e aprirsi a un nuovo amore.