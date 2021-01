Cinque motivi per cui dovresti mangiare la guava

La guava è un frutto ricco di proprietà benefiche. Scopri almeno cinque motivi per cui dovresti inserirla nella tua alimentazione.

Tra i frutti esotici, la guava è tra i più ricchi di Vitamina C. ha un gusto tra la pesca ed il melone ed è un frutto esotico popolare per le sue proprietà benefiche.

Già nota agli Aztechi la guava era chiamata Xalxocotl, o prugna di sabbia e somiglia ad una grossa mela.

La sua buccia di color giallo/verde si può mangiare e è ricca di Vitamina C. La guava ha una polpa di consistenza burrosa con colori che spaziano dal bianco al gallo, al rosso.

Cinque motivi per cui dovresti consumare la guava

La guava è il frutto della “Psidium gujava L.”, della famiglia delle Mirtacee,ed è originario del Centro America. Ricco di sapori e sfumature, il suo gusto spazia tra il dolce e l’agro.

La guava, si consuma prevalentemente fresca. Ottima nelle macedonie e nelle tagliate di frutta, è anche possibile farne composte, succhi, confetture, dolci al cucchiaio e gelati.

In molti paesi dell’Asia, si usa come street food, e tagliata e spolverata con zucchero e spezie, oppure con salse a base di dalsa di soja e zucchero.

Infatti questo frutto si presta benissimo ad essere gustato sia dolce che salato che agrodolce. Può essere utilizzato sia nei panificati che nelle torte, nelle salse per carni e pesci ma anche nei cocktail.

Non è però solo un frutto ottimo da mangiare, la guava è anche un ottimo aiuto per il nostro fisico grazie ai suoi componenti.

Vediamo insieme 5 motivi per i quali dovreste aggiungere la guava nella vostra alimentazione:

Lassativo: grazie al suo apporto di acqua e fibre, la guava stimola la funzionalità intestinale aiutandone l’equilibrio.

Antiemetico: la guava è, da sempre, conosciuta come anti vomito, sino dai tempi più remoti.

Antitumorale: grazie alle vitamine e ai sali minerali, protegge le mucose del sistema gastrointestinale, protegge dal cancro al colon, e regola stomaco e pancreas.

Antibatterico: pare che a seguito di studi effettuati di recente, la guava possa prevenire alcuni tipi di ulcera e possa contrastare la dismenorrea e curare le malattie della pelle.

Antiossidante: ha più vitamina C delle arance. La sua concentrazione di vitamine e sali, quali il potassio e la sua concentrazione di flavonoidi, rendono la guava un potente alleato contro i radicali liberi e l’ossidazione cellulare. Previene le carenze di ferro.

In oltre la guava ha proprietà ipoglicemizzanti, cura il mal di denti e le foglie pare siano ottime contro eczemi e lesioni cutanee.

Controindicazioni

La guava potrebbe accentuare la funzione di alcuni farmaci per il trattamento del diabete mellito e dei lassativi. Chi è direttamente allergico alla pianta o alla famiglia delle Mirtacee, farebbe meglio ad astenersi dal consumo.

Questo frutto, non va assunto in dosi massicce pena il presentarsi di fastidiosi effetti lassativi.

In ogni caso consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico curante per ogni eventuale problema o dubbio in merito.