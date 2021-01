Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quinta puntata 28 gennaio: l’amore tra Nico e Ginevra al bivio, un nuovo arrivo sconvolge Azzurra.

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 28 gennaio, in prima serata su Raiuno. La fiction con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo) è ormai giunta a metà del proprio percorso e i fans non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà.

A svelare qualcosa, negli scorsi giorni, è stata Francesca Chillemi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto:

“Si converte, ma per un po’ rimane legata al passato. Poi però ci sarà un momento eclatante in cui si renderà conto che le cose materiali non le interessano più. Fin da subito è convinta della scelta che ha fatto. È un percorso ponderato. Non lo ha intrapreso con superficialità”.

Cosa accadrà, dunque, nella quinta puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quinta puntata 28 gennaio: l’arrivo dello zio di Penny sconvolge Azzurra

Dopo le emozioni della quarta puntata di Che dio ci aiuti 6, cosa accadrà nella quinta puntata? Nel primo episodio della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, in convento, arriva lo zio di Penny che è pronto ad adottare la bambina. L’uomo, però, non convince Azzurra che, prima di lasciare la piccola con lui, vuole capire chi sia davvero e cosa nasconda. Suor Angela, tuttavia, prova a tranquillizzarla e a fidarsi di lui. Monica, nel frattempo, prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano il quale, tuttavia, pensa ad un appuntamento romantico. Erasmo, invece, ferito dalle parole di Ginevra, torna alla sua vecchia vita.

Nel secondo episodio, Azzurra e Suor Angela indagano su Fabio, lo zio di Penny e scoprono il suo passato. Monica, nel frattempo, comincia a guardare Emiliano con occhi diversi e vorrebbe uscire con lui. La relazione tra Nico e Ginevra, invece, giunge ad un bivio mentre Erasmo, costretto a letto, trascorre molto tempo con Suor Angela la quale comincia a ricerdare il passato standogli molto vicino.