Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quarta puntata 21 gennaio: Monica accusata di omicidio, feeling tra Erasmo e Ginevra.

La quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 21 gennaio e regalerà grandi emozioni al pubblico di Raiuno che, dopo aver atteso con ansia la messa in onda delle nuove puntate, sta regalando ascolti altissimi ad una delle fiction Rai più amate di sempre.

Cosa accadrà, dunque, nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, pFrancesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo).

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quarta puntata 21 gennaio: brutte notizie per Suor Angela e le sue ragazze

Dopo le emozioni della terza puntata, Che Dio ci aiuti 6 tornerà in onda giovedì 21 gennaio, in prima serata su Raiuno, con la quarta puntata. Nel primo episodio, Monica vivrà un brutto momento e sarà accusata di aver provato la morte di un paziente. Tutto il convento sta vicino alla dottoressa mentre Suor Angela e Nico, convinti della sua innocenza, cercheranno di scoprire la verità per scagionarla.

Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo anche Erasmo e Ginevra che trascorrono, così, sempre più tempo insieme ritrovandosi ad essere sempre più complici.

Nel secondo episodio della quarta puntata della fiction di Raiuno, Ginevra ed Erasmo sono sempre più in sintonia. I due si avvicinano sempre di più e, complice una gita fuori porta, tra loro, potrebbe scattare la scintilla. La complicità tra i due non passa inosservata a Nico che osserva la situazione da lontano e non nasconde la propria gelosia nei confronti della ragazza con cui aveva in progetto il matrimonio.

Monica, per dimstrare di essere una buona madre, decide di prendersi cura di un bambino mentre Penelope, in difficoltà con un compito scolastico, trova in Azzurra una valida aiutante. Pur essendo consapevole di non essere la miglior insegnante per Penelope, decide di fare di tutto per aiutarla e per instaurare con lei un rapporto di complicità.