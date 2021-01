Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata 14 gennaio: il segreto di Suor Angela ed Erasmo. Dolorosa ricorrenza per Azzurra.

Che Dio ci aiuti 6 ha già conquistato il pubblico di Raiuno. Con la prima puntata, la fiction con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, poi Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo) ha incollato davanti ai teleschermi più di sei milioni di telespettatori.

Azzurra sta affrontando un percorso spirituale mentre l’arrivo di Monica ha scombussolato Nico, in procinto di sposare Ginevra. Erasmo, invece, appare legato al passato di Suor Angela, ma cosa accadrà nella terza puntata in onda giovedì 14 gennaio?

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata 14 gennaio:

Nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, Nico prova in tutti i modi a riconquistare Ginevra mentre Monica prova a riprendersi dal crollo psicologico che le ha causato scoprire di non avere più un soldo. Ginevra ed Erasmo sono in competizione per trovare lavoro. Nico, non riuscendo a riconquistare Ginevra, decide di tornare a vivere da single. Monica torna a lavoro mentre Azzurra cerca di aiutare in tutti i modi Penny.

Cosa accadrà nella terza puntata in onda giovedì 14 gennaio, in prima serata su Raiuno? Nel primo episodio, Suor Angela è convinta di avere un legame con Erasmo ed è combattuto sul dire o meno la verità. Ginevra è sempre più confusa e le ragazze provano ad aiutarla a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica, invece, è convinta di essere malata. Nico non le crede, ma qualcosa potrebbe costringerlo a ricredersi.

Nel secondo episodio della terza puntata, Erasmo viene colpito dalla storia di un neonato che viene abbandonato in casa-famiglia. Dopo la diagnosi che non sembrerebbe aver lasciato il segno su Monica, Nico cerca di starle vicino mentre Azzurra fa di tutto per non pensare ad una ricorrenza dolorosa e si tuffa in mille faccende pur di non pensarci e tenersi occupata. Tornerà a pensare a Guido e al piccolo Davide, i grandi amori della sua vita?