Pomeriggio 5: “Ad Adua non dispiacciono le donne, Dayane Mello la condiziona”

A Pomeriggio 5, l’attrice Raffaella Di Caprio ha sganciato la bomba contro Adua Del Vesco e Dayane Mello, non mandandole a dire.

Pomeriggio 5 durante questa prima settimana di messa in onda del 2021 non sta assolutamente deludendo il pubblico del piccolo schermo, in quanto Barbara d’Urso fornisce sempre ai telespettatori quelle notizie choc, o shock come direbbe lei, che tanto aspetta.

Questa volta, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, protagonista indiscussa è stata Adua Del Vesco. In quanto il collegamento con la bella conduttrice partenopea c’è stata l’attrice Raffaella D Caprio con cui la concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso il set di Furore 2. L’attrice non ha speso bellissime parole nei confronti della sua collega, accusandola di essersi affiancata a Gabriel Garko soltanto per ottenere una maggiore visibilità e di essere una persona facilmente manipolabile. Infatti, secondo lei, è quello che starebbe facendo anche Dayane Mello nei suoi confronti.

Raffaella Di Caprio contro Adua Del Vesco: forti accuse a Pomeriggio 5

Raffaella Di Caprio non le ha di certo mandate a dire nei confronti di Adua Del Vesco a Pomeriggio 5, rivelando anche che sapeva bene che a quest’ultima non dispiaceva avere al suo fianco la compagnia femminile.

“Giuliano, il suo fidanzato, è sempre stato presente nella sua vita anche quando lei faceva parte di tutti questi finti fidanzamenti” ha rivelato l’attrice su Rosalinda Cannavò, che tra l’altro sembrerebbe avere dei dubbi sul suo rapporto. “Lei ha sempre rivelare di avere un piacere per le donne, ma non è mai andata oltre“ ha proseguito. “Per questo motivo non appena l’ho vista scambiarsi tenerezze con Dayane Mello sono rimasta stupita” ha confidato. “Lei è facilmente manipolabile e si sarà fatta senza dubbio condizionare dalla Mello” ha concluso scatenando l’ira dei fan delle due amiche speciali.

“Adua deve smettere di fare la vittima”

Raffaella Di Caprio, collega di Rosalinda del #GFVip, accusa l’attrice di avere solo storie finte per visibilità, anche all’interno della casa! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/iIZ2OEUtZp — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 14, 2021

Rosalinda Cannavò è stata attaccata a Pomeriggio Cinque, ma sicuramente non appena la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia volgerà al termine, Barbara d’Urso le darà l’opportunità di poter replicare di fronte a queste accuse.