Come usare il riso per allontanare le energie negative e attirare denaro

La tua vita va a rotoli su tutti i fronti? Prova a scacciare via la sfortuna e ad attirare la prosperità con questo antico rituale.

I rituali sono delle tradizioni antiche che si tramandano di generazione in generazione. La loro validità potrebbe no avere una connotazione scientifica eppure nel cuore di chi ci crede veramente non esiste il dubbio, così come avviene per la fede, in certi casi la dissipazione del dubbio è la dimostrazione della profondità del credo. Questo significa non avere bisogno di prove e certezze per credere in qualcosa nel profondo.

Se credi nella forza dei rituali anti-sfortuna questo articolo fa al caso tuo. Scopri come allontanare le energie negative da te utilizzando il riso.

Allontana la sfortuna con il riso

Stai attraversando un brutto periodo? Hai la sensazione che la sfortuna ti perseguiti? Allora è arrivato il momento di scacciare le vibrazioni negative e attirare quelle positive su di noi usando solo qualche chicco di riso.

Perché il riso viene utilizzato in questo tipi di rituali? Semplice, perché il riso contiene amido e questo ha un grande potere purificante, il che lo rende ottimo in caso si voglia effettuare una pulizia energetica. Una manciata di chicchi di riso ti permetteranno di allontanare le energie negative dal tuo spazio.

Ecco cosa dovrai fare:

Spargi i chicchi di riso lungo il perimetro della tua casa, partendo dalla porta d’ingresso principale e procedendo in senso orario, finché non si farà tutto il giro della casa.

L’amido del riso attirerà le onde negative che sono nella casa e le porterà fuori, i chicchi fungeranno inoltre da barriera facendo entrare solo le energie positive.

Offrire il riso attirerà prosperità, fortuna, fertilità e amore. Metti dei chicchi di riso in un angolo sui tuoi davanzali. sul balcone, negli angoli delle stanze della tua casa e intorno alle candele.

Se desideri che il riso ti aiuti ad attirare la prosperità metti 21 chicchi di riso nel tuo portafoglio, ti aiuterà a risparmiare.

Se stai uscendo di casa per un appuntamento importante e hai bisogno di avere la fortuna in tasca, esci di casa, chiudi la porta e getta una manciata di riso fuori dalla porta.

Inoltre potresti mettere alcuni chicchi di riso sotto lo zerbino o sotto i tappeti in casa, e nella cassetta della posta, e in una ciotola accanto al telefono. Questo piccolo gesto ti aiuterà ad attrarre le buone notizie.

