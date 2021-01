Adua Del Vesco, dubbi sul fidanzato Giuliano dopo la sorpresa

Adua Del Vesco dubbiosa sul fidanzato Giuliano Condorelli dopo la sorpresa al Grande Fratello Vip: “Non mi basta”.

Adua Del Vesco si lascia andare ad uno sfogo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo aver ricevuto una sorpresa dal fidanzato Giuliano Condorelli. Negli scorsi giorni, la siciliana aveva confessato di voler dare una svolta al proprio rapporto.

Fidanzata con Giuliano da dieci anni, Adua ha più volte ammesso di volere una convivenza e di non voler più sentirsi come una sorella per lui. Durante il periodo in cui è stata male, Giuliano è stato molto vicino ad Adua la quale, ora, vorrebbe dare una svolta al proprio rapporto.

Lo sfogo di Adua Del Vesco sul fidanzato Giuliano Condorelli: “Voglio chiarezza”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 animata dal confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, Alfonso Signorini ha mostrato ad Adua un video realizzato dal suo fidanzato Giuliano Condorelli.

“Sono passati quattro mesi, io sarei impazzito. Il GF è una prova diversa. Noi dobbiamo ascoltare solo una cosa, il nostro cuore. Consapevolezze è la parola del tuo percorso, io ne ho maturate tante. Il nostro amore ci ha regalato tanto amore e tanta sofferenza. Questa sofferenza ci permetterà di vivere momenti felici. Adesso stai ascoltando 10 campane diverse, a bocce ferme, uno davanti all’altra ne ascolteremo una sola, il nostro cuore amore”, sono state le parole di Giuliano.

Dopo la puntata, Adua si è lasciata andare ad uno sfogo con Andrea Zelletta con cui ha legato molto durante questi mesi. Nonostante le parole del fidanzato, la siciliana ha ammesso di avere ancora dei dubbi:

Dayane: parliamo di Giuliano

Rosalinda: NO PARLIAMO DI ALTRO

HO URLATO

ADUA ADUA ROSALINDA🔥#rosiners #gfvip — Elisa.18_🍿 (@Elisa182) January 12, 2021

“Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Io sono la certezza per lui sai. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai. Noi abbiamo passato periodi davvero brutti e adesso voglio fare chiarezza. Andre non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci tornavo insieme, però ho questi dubbi“, ha detto la Del Vesco come riporta Biccy.

Con Dayane, poi, ha evitato di parlare di Giuliano.