Uomini e Donne oggi: il pubblico nota uno strano dettaglio durante la puntata

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne al pubblico della rete non è sfuggito uno strano dettaglio riguardanti le canzoni scelte durante i balli. Lo avevi notato anche tu?

Uomini e Donne è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani, portando in scena le avventure sentimenti dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Durante l’appuntamento di oggi, come sempre ormai, non sono mancati i colpi di scena.

Per quanto riguarda i protagonisti del parterre, al centro dello studio ci sono stati Roberta e Riccardo che hanno raccontato i loro dubbi per poi passare al tronista Davide Donadei che non ha alcuna intenzione di fare la sua scelta tra Chiara e Beatrice. In quanto quando sta con una sente che lei sia quella giusta, ma la stessa sensazione la prova anche con l’altra qualche ora dopo.

In tutto questo però il pubblico della rete, invece di focalizzarsi sulle dinamiche del programma, ha notato uno strano dettaglio durante il corso della puntata. Quale? Tutte le canzoni utilizzate come colonna sonora sono quelle di alcuni concorrenti di Amici 20, insinuando, tra l’altro, che quelli scelti siano gli artisti preferiti dalla produzione. Ovviamente i vari commenti e meme su questo momento non sono di certo mancati.

Amici 20 approda ad Uomini e Donne: al web non sfuggono Sangiovanni e Daddy

Il pubblico di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di notare che i brani utilizzi dalla regia dagli scorsi giorni sono quelli di due concorrenti di Amici 20, Sangiovanni e Daddy. I loro inediti, infatti, non sono sfuggiti agli utenti della rete, che hanno subito riconosciuto i pezzi e c’è chi ha apprezzato questa scelta di promuovere gli artisti emergenti del talent durante il programma, visto che è uno dei più seguiti, se non il più seguito, di questa fascia oraria, e c’è chi invece ha storto il naso, in quanto preferita altri artisti.

Qui di seguito troverete alcuni dei tweet del pubblico che ha seguito il tutto e che rete ha voluto manifestare il proprio pensiero sulla faccenda.

Maria che mette a uomini e donne le canzoni di amici #uominiedonne pic.twitter.com/4VEUQIVmkV — LaMore🐍💚🦒 (@Morena_3v) January 19, 2021

E dopo il singolo di sangiovanni anche quello di Daddy a. #uominiedonne non manca mai jjn po’ di #amici20 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) January 19, 2021

Maria ha capito chi sono i nostri protetti.

DEDDY E SANGIO A #uominiedonne — 85%🐍55%🐍45% |TZVIP| (@shippermancata) January 19, 2021

Mi mancano i tempi in cui come sottofondo c’erano Giordana Mameli e Urso a ruota chi sono questi ora Maria #uominiedonne pic.twitter.com/FT44k4566m — Ale🌤 (@lontanissimo_) January 19, 2021

Maria che fa mettere solo i suoi protetti Deddy e Sangiovanni come sottofondo dei balli #uominiedonne — • LAle • (@8_Alessia) January 19, 2021

Uomini e Donne ha promosso gli artisti di Amici e il pubblico, forse un po’ annoiato di sentire i continui ripensamenti di Davide Donadei che non sa ancora chi scegliere delle sue corteggiatrici, ha preferito concentrarsi sulla colonna sonora piuttosto che sul contenuto dell’intera trasmissione. Sarà forse per questo che Gemma continua ad essere seguitissima?