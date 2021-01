Pomeriggio 5, il marito di Stefania Orlando ammette: “E’ una situazione assurda”

A Pomeriggio 5, il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni di Andrea Roncato, facendo chiarezza sul loro rapporto.

Pomeriggio 5, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, Barbara d’Urso non poteva di certo non parlare di quanto accaduto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. In particolar modo della reazione avuta da Stefania Orlando dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito Andrea Roncato a Live Non è la d’Urso.

Per questo motivo in studio non poteva mancare Simone Gianlorenzi, marito della concorrente, per commentare quel momento. Il musicista non è stato di molte parole, in quanto ha precisato con grande educazione che è intervenuto nel corso della trasmissione per fare da vice a sua moglie ma che lui non ha vissuto in prima persona la loro situazione sentimentale e per questo motivo preferisce non pronunciarsi più di tanto anche lei gli ha raccontato ogni cosa.

Simone però, che ha messo un like ad un post contro il Grande Fratello Vip, ha rivelato di trovarsi in una situazione assurda in quanto lui conosce, ovviamente, sua moglie, che si trova nella casa più spiata d’Italia e non può parlargli, e lo stesso Roncato, con cui non ha potuto confrontarsi attraverso uno schermo.

Simone Gianlorenzi a Pomeriggio 5 però una cosa ci ha tenuto a precisarla che le dichiarazioni dell’attore rilasciate domenica scorsa non corrispondono propriamente alla verità dei fatti, visto che è stato lui stesso a raccontare il tutto durante una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, ma non solo c’è ancora un altro dettaglio che ha voluto svelare al pubblico che casa ha seguito il tutto.

Simone Gianlorenzi a Pomeriggio 5: la verità su Andrea Roncato

Stefania Orlando minaccia di lasciare il #GFVIP, ne parliamo con il marito @SimoGianlorenzi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/DB0ydQh3zG — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 19, 2021

Il marito di Stefania Orlando ha rivelato che Andrea Roncato può dire tutto quello che vuole, tranne che sua moglie sia un’ex molto invadente in quanto prima ancora che lui si sposasse con la sua attuale consorte, era il primo a frequentarli insieme alla sua vecchia compagna. Per questo motivo è rimasto senza parole di fronte alle dichiarazioni rilasciate a Live Non è la d’Urso, in quanto la verità dei fatti sarebbe ben lontana da quella che lui ha raccontato in diretta.

“Beh le sue vecchie interviste ce li ricordiamo tutti” ha poi replicato Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per poi mostrare al suo ospite in collegamento il crollo di Stefania e come Tommaso Zorzi le sia stato vicino fino a convincerla a restare. Un momento, quello mostrato poco fa a canale 5, che ha emozionato tutti, rimanendo profondamente colpito dall’affetto che li lega.

Il marito di Stefania a Pomeriggio 5, con il massimo dell’educazione, l’ha difesa, senza nemmeno denigrare qualcun altro come si è soliti fare per portare l’acqua al proprio mulino. Colpendo non solo i fan della conduttrice, ma il pubblico del piccolo schermo che è rimasto profondamente colpito, in positivo, da come ha saputo gestire il tutto.