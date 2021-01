Stefania Orlando: il marito spiazza tutti e mette un like contro il televoto

Il merito di Stefania Orlando ha spiazzato tutti mettendo un like ad un tweet che accusa il Grande Fratello Vip di aver truccato il televoto per scegliere la prima finalista donna di quest’edizione.

Stefania Orlando, oltre ad essere la protagonista indiscussa di questa quinta edizione del GF Vip, è stata una dei personaggi centrali su cui si è basata la diretta di ieri sera. Prima perché la conduttrice ha avuto modo di poter visionare alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito Andrea Roncato, dove rivelava che il loro matrimonio era giunto al termine perché lei si era invaghita di un altro uomo, e dopo a causa della notizia del secondo prolungamento della finale.

Nonostante ciò, e dopo la replica alle dure affermazioni del suo ex, Stefania ha avuto modo di essere lizza per diventare una delle prime finaliste del programma. In che modo? Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che avrebbero dovuto fare il nome di una donna che secondo loro non meritava di andare in finale e le tre che sarebbero state immuni da questa scelta sarebbero finite ad un televoto flash ed il pubblico del piccolo schermo avrebbe decretato la prima finalista.

Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi erano state così scelte dai loro compagni viaggio per contendersi il titolo di finalista, ma all’ultimo secondo il padrone di casa ha rivelato che anche le concorrenti donne dovevano esprimere la loro preferenza e loro hanno votato affinché anche Dayane Mello potesse avere quest’opportunità, ma dopo l’elezione di quest’ultima Alfonso ha rivelato che il televoto per scegliere la finalista non sarà più flash ma durerà un’intera settimana.

Sul web ovviamente non sono mancate le proteste da parte degli utenti della rete, che ancora una volta hanno sospettato che il televoto sia truccato. A sospettare di ciò non sembra essere soltanto una fetta di pubblico, ma anche Simone Gianlorenzo, marito di Stefania.

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, contro il televoto del GF Vip

Simone Gianlorenzi, come anticipato, sembrerebbe condividere lo stesso pensiero del popolo del web. Tant’è che ha messo un like ad un tweet che non solo difendeva sua moglie, ma che accusava la produzione di aver inscenato tutto ciò soltanto per favorire Dayane Mello al televoto. Ecco cosa recita il tweet in questione:

“Chissà per quale motivo prima dicono che il televoto era flash e poi pur di fare aggiungere anche Dayane lo allungano di una settimana. Ormai sono patetici. Stefania e Tommaso scappate subito da quella casa, purtroppo non avete speranze #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP” conclude il messaggio dell’utente della rete a cui il marito di Stefania, tra l’altro la concorrente ha avuto un crollo nelle scorse ore, ha messo il like.

Giulia, Stefania, Rosalinda e Dayane: tra loro il pubblico potrà scegliere la prima finalista di questa edizione di #GFVIP. Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi in finale? Chiuderemo il televoto lunedì prossimo! 💥 pic.twitter.com/Z429eOTkxh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 19, 2021

Il marito di Stefania Orlando ha messo un like contro il GF Vip, condividendo la stessa delusione del popolo della rete che sperava di poter conoscere ieri sera il nome della prima finalista di questa quinta edizione.