Stefania Orlando crolla nella notte e minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip. Urla nella casa, i compagni la fermano.

Crollo nella notte per Stefania Orlando che ha minacciato di aprire la porta rossa e abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip 2020 dove vive dallo scorso 14 settembre.

A scatenare la sua dura reazione, però, non è stato il prolungamento del reality, ma le notizie che ha ricevuto da Alfonso Signorini durante la puntata serale trasmessa il 18 gennaio. Profondamente scossa dall’accaduto, si è avvicinata alla porta rossa, ma è stata bloccata dai compagni.

Stefania Orlando in crisi al Grande Fratello Vip 2020 dopo le parole di Andrea Roncato

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 18 gennaio non è stata facile per Stefania Orlando che, ha scoperto, in diretta, le dichiarazioni rilasciate dall’ex marito Andrea Roncato ai microfoni di Barbara D’Urso nel corso della puntata di Live Non è la D’Urso del 17 gennaio.

In diretta, dopo aver ascoltato tutto, ad Alfonso Signorini, Stefania Orlando ha raccontato la propria versione dei fatti. Dopo la puntata, però, è crollata. Oltre a piangere, si è confidata con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga.

“Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è anche la mia vita quella. […] Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna del mio ex“, si è sfogata Stefania.

Mentre tutti erano a tavola, poi, la Orlando ha provato ad abbandonare la casa aprendo la prima porta rossa. A fermarla è stata Maria Teresa Ruta che ha urlato attirando l’attenzione degli altri concorrenti che l’hanno bloccata. “Se esci tu, esco anche io“, le ha detto Tommaso Zorzi che poco prima aveva avuto una crisi profonda per il prolungamento del reality.

Tutti i concorrenti si sono così radunati intorno a Stefania per calmarla e rassicurarla. La notte in casa, dunque, è stata piuttosto movimentata per i concorrenti che si sono supportati e aiutati a vicenda prima di addormentarsi.