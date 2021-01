Isola dei Famosi: Ilary Blasi punta l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi

All’Isola dei Famosi, secondo le recenti indiscrezioni, riportata da 361 magazine, potrebbe arrivare l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Ilary Blasi è pronta a fare il colpaccio?

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare sul piccolo schermo dopo un paio di stagioni trascorse in panchina. Lo show che mette a dura prova i suoi concorrenti, non per niente sono “naufraghi”, tornerà ma non con pochi cambiamenti. Il primo tra tutti, ormai ufficiale, è il cambio della conduzione, dopo svariate edizioni condotte da Alessia Marcuzzi, che è passata al timone di Temptation Island e resta stabile a Le Iene, ci sarà Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice, nonostante il pubblico desideri ancora un suo ritorno al Grande Fratello Vip.

Oltre alla conduzione totalmente nuova, rispetto alle passate edizioni, ci sarà un cambio di opinionisti e di inviati, che sono tutt’ora sconosciuti. Senza dimenticare, tra l’altro, il cast che si sta provando a formare in queste settimane. Dopo il rifiuto di Asia Argento al cachet da capogiro, pare che la produzione stia correndo ai ripari per cercare un altro personaggio forte che possa dare una sonora scossa alle dinamiche del programma e per questo motivo, secondo quanto riportato da 361 magazine, pare si stia pensando a reclutare Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Gli autori sembrerebbero puntare tutto sull’influencer che nelle scorse settimane ha fatto discutere e non poco per aver inscenato una finta aggressione omofoba soltanto per finire al centro dell’attenzione mediatica, ma il nome di Iconize nel cast dell’Isola dei Famosi sta già facendo discutere e non poco gli utenti della rete.

Iconize nel cast dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi? L’indiscrezione

Marco Ferrero, questo è il suo nome all’anagrafe, sarebbe il personaggio su cui Ilary Blasi e la produzione del reality show di canale 5 avrebbero messo gli occhi, ma almeno per il momento non si sa se la notizia trapelata in rete dal portale corrisponde o meno alla verità dei fatti, ma l’annuncio pubblico sta facendo discutere e non poco gli utenti del web.

“Iconize potrebbe essere un vero elemento di rottura, in grado di scuotere le tranquille acque dell’Isola dei Famosi“ si legge sul portale e tra l’altro, secondo le ultime indiscrezioni, la produzione vorrebbe Tommaso Zorzi come inviato. Insomma, rivedere i due ex fidanzati sul piccolo schermo insieme, dopo che entrambi hanno ufficializzato che non sono rimasti in ottimi rapporti, sarebbe un vero e proprio colpaccio per il programma, ma i telespettatori non sembrano pensarla così. Il motivo?

Come anticipato, l’influencer è stato al centro della polemica per aver inscenato una finta aggressione omofoba e per questo motivo il pubblico non ritiene sia giusto “premiarlo” permettendogli di avere una maggiore esposizione mediatica, accrescendo la sua popolarità sul piccolo schermo, dopo aver strumentalizzato e offeso milioni di persone che tutti i giorni sono vittima di omofobia. Per questo motivo non hanno mancato di mostrare tutto il loro sdegno, ma almeno per il momento, è bene precisare, che la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 è soltanto un rumor, ma qualora dovesse diventare ufficiale chissà se i telespettatori si ribelleranno come fecero per l’edizione del 2018 dove le polemiche riusciranno a bloccare la partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Ferrero (@iconize)

Il reality show di Ilary Blasi dovrebbe partire subito dopo la fine del Festival di Sanremo, ma il pubblico riuscirà ad appassionare a questa nuova edizione, che va a seguire la quinta del Grande Fratello Vip che è finirà dopo quasi sei mesi dall’ingresso dei vipponi di Alfonso Signorini all’interno della casa più spiata d’Italia? Una mossa piuttosto azzardata, in quanto l’eccessiva presenza sul piccolo schermo di questo tipo di programma potrebbe, ma mai dire mai, annoiare i telespettatori che seguono il tutto da casa, preferendo la programmazione offerta dalla concorrenza.