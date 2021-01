Dayane Mello non le manda di certo a dire. Nelle scorse ore ha stroncato Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, definendolo un cagnolino a causa della sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

Dayane Mello, durante il corso di quest’esperienza nella casa del GF Vip, ha ampiamente dimostrato di non avere peli sulla lingua. Per questo motivo, non appena Tommaso Zorzi ha organizzato un gioco per scaldare un po’ le dinamiche del programma, lei non si è affatto tirata indietro e quando lui le ha chiesto chi dei concorrenti non meritava di vincere lei non ha avuto dubbi: Pierpaolo Pretelli.

Secondo la bella modella brasiliana, l’ex velino moro di Striscia La Notizia, durante il corso di quest’esperienza sotto l’occhio vigile delle telecamere, non è riuscito a dimostrare chi è davvero, in quanto ha concentrato il suo percorso nella Casa all’insegna dei flirt: prima con Elisabetta Gregoraci e poi con Giulia Salemi, ma non solo. Secondo Dayane, che è stata attaccata a Pomeriggio 5, l’ex velino non sarebbe così preso in questa conoscenza tanto quanto lo sarebbe la bella modella persiana, mandandolo su tutte le furie.

Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli hanno litigato al GF Vip, non mandandosele di certo a dire.

Pierpaolo Pretelli deluso da Dayane Mello: “Sei superficiale!”

Pierpaolo Pretelli, come anticipato, sarebbe uno dei concorrenti che secondo Dayane Mello non meriterebbe di vincere questa quinta edizione del Grande Fratello Vip in quanto non avrebbe mostrato molto della sua personalità, se non sempre in base alla conoscenza, sentimentale o meno, che ha avuto all’interno della Casa con le due nemiche amatissime: Elisabetta e Giulia, ma ecco com’è iniziato il tutto, visto che Dayane lo ha definito un cagnolino.

“Chi è il concorrente che meno merita di vincere?” ha chiesto Tommaso Zorzi a brucia pelo e Dayane non si è di certo tirata indietro, facendo subito chiarezza: “Non vorrei toccare quest’argomento perché è molto delicato però ritengo che quello che lo meriti meno sia Pierpaolo perché si è fatto conoscere soltanto per le donne a cui si è legato“ ha dichiarato. “Ogni volta che proviamo ad avere un confronto, non si riesce mai ad avere un punto di incontro in quanto lui gira intorno alle cose per fare il carino e il simpatico ma poi non dice nulla. E’ un ragazzo molto carino, e per carità gli voglio bene, ma gira troppo la frittata“ ha aggiunto.

“Ma viva la coerenza eh” ha subito replicato Pierpaolo, che di recente ha avuto un momento di riflessione con Giulia Salemi. “Nella vita è importante, però cavolo questo è accanimento!” ha aggiunto, visibilmente dispiaciuto dall’intera situazione. “Coerenza e accanimento sono due parole che qui nella Casa piace tanto usare” ha commentato lei. “Quindi vuoi che io venga eliminata?” è intervenuta subito dopo la Salemi. “No, Giulia. Forse non ci siamo capite: io intendevo dire che qui c’è la coppia, ma ci sono altre dinamiche oltre alla sfera sentimentale. Se voi dimostraste del vostro, sarebbe molto più bello di mostrare sempre e solo la coppia” ha replicato Dayane.

“Dimmi allora qual è la differenza tra la tua amicizia e la nostra storia d’amore” ha chiesto subito dopo Pierpaolo. “Tu hai fatto un percorso con una donna e dopo 3 settimane ne hai fatto un altro con una ragazza diversa. L’amore lo puoi vivere tranquillamente al di fuori del programma. Io vedo Giulia molto più presa di te. Percepisco una ragazza che si è innamorata, mentre tu per me non lo sei. Poi certo, ci mancherebbe, non sono mica nella tua ma ti ho visto per tre mesi come un cagnolino“ ha tuonato Dayane.

“Sei superficiale Dayane! Fai dei discorsi che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Magari tu ci hai provato a farti una storia all’interno del programma, ma non ci sei riuscita” ha risposto Pierpaolo. “Ti sei permesso di giudicare quello che provo io e quello che sto vivendo in questo momento” ha concluso. “Per me sei una persona incoerente e secondo me avevi semplicemente bisogno di un nome da fare durante le nomination di domani e ora lo hai trovato” ha aggiunto.

Un televoto tutto al femminile: chi uscirà questa sera dalla Casa di #GFVIP? 💥 Lo scopriremo oggi, in prima serata, su #Canale5! pic.twitter.com/cFlMzE4Mc5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

La lite tra Dayane e Pierpaolo ha nettamente diviso il popolo della rete. C’è chi infatti è dalla parte della bella modella brasiliana, convinto che l’ex velino moro non abbia approfittato a pieno dell’esperienza al GF Vip, e c’è chi invece concorda con lui e che crede fermamente nella sua storia con Giulia Salemi.