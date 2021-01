White Kinder Cheesecake: delizia per il palato senza sensi di colpa!

La White Kinder Cheesecake, un dolce goloso e anche sano che si può gustare a colazione o per una piacevole pausa durante la giornata.

Si dice non si debba mai giudicare qualcosa dal suo aspetto esteriore e lo stesso vale per questa bellissima e golosa White Kinder Cheesecake che potrebbe sembrare un vero peccato di gola ed invece è realizzato con ingredienti proteici, yogurt e fette biscottate.

Scoprite la ricetta della bravissima food blogger -candy_healthy_che conquisterà il vostro palato al primo assaggio!

White Kinder Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta

Una ricetta che stuzzica il palato soltanto guardarla e che sorprendentemente contiene ingredienti ideali per gli sportivi, per chi ha un costante occhio alla propria linea e per chi non riesce proprio a rinunciare al dolcetto!

Gli ingredienti

“Per la ricetta

-4/5 fette biscottate

-15g Farina d’avena @veryavena aromatizzata

-200ml di latte (vegetale o scremato) + altro per la base

-50g yogurt magro

-1🥄Crema proteica al cioccolato @fit_poorn

-2g agar agar (o un foglio di gelatina)

Topping

-Crema proteica alla nocciola @deliciovscream

-yogurt,granella di nocciole e pezzi di @kinderbuenoit bianco”

Il procedimento

“Tritate le fette biscottate e aggiungete un po’ di latte per rendere il composto lavorabile. Ponete in un coppapasta da 10cm. A parte lasciamo in ammollo la colla di pesce x 10min. In un pentolino uniamo il latte ,farina e colla di pesce;lasciamo cuocere fin quando non si addensa il composto. Aggiungete a fine cottura lo yogurt. Per lo strato centrale *opzionale* dividere il composto in due ciotole; unire solo in una la crema al cioccolato;formare gli strati. Versa per prima il composto classico, successivamente quello al cioccolato e concludere con il composto restante. Conservare in frigo. Al mattino aggiungete il topping che preferite e gustate”

