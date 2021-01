Hai i capelli ricci o mossi e vorresti averli lisci e setosi ma senza dover utilizzare piastre, spazzole o andare dal parrucchiere? Prova il buon vecchio rimedio delle nostre nonne!

I capelli sono croce e delizia per tutte le donne. Chi li ha lisci sogna una chioma riccia mentre chi li ha ricci desidera con tutta se stessa averli lisci e setosi ricorrendo a tantissimi modi per eliminare il crespo e averli sempre in ordine.

Se siete tra le donne ricce che amano invece avere dei bellissimi capelli lisci ma stufe di impegnarsi a metterli in piega con strumenti di torture, non vi resta che scoprire come le nostre nonne riuscivano ad averli sempre bellissimi e tesi come corde di violino. Se hai i capelli ricci ed indomabili prova a lavarli con questa bevanda!

Come lisciare i capelli con la ruota svedese, il segreto di bellezza delle nostre nonne!

La ruota svedese è un metodo antico per poter lisciare i capelli senza stressarli e rovinarli e davvero semplicissimo e veloce da realizzare. Questo metodo di messa in piega dei capelli è stato molto utilizzato in passato, fino all’avvento della tecnologia che ha portato nei nostri beauty potenti piastre che a caldissime temperature lisciano il capelli in pochi secondi.

Avete mai visto una nonna o una zia fare la ruota svedese e sfoggiarla alla sera o magari prima di partecipare ad un evento? Scopriamo come si realizza e tutti i materiali che servono in un pratico video tutorial del canale di Hairstyle ‘Il salotto di Max’.

Per realizzare la ruota svedese vi servirà:

una spazzola

mollette per capelli (quelle fine da acconciatura)

una spugna da cucina per la lavare i piatti (nuova)

becchi per capelli di plastica

La ruota svedese è una tecnica naturale, economica e d’altri tempi per rendere lisci i capelli senza piastra e spazzole. Si chiama ‘ruota’ proprio perché i capelli vengono fatti ruotare attorno alla testa e fermati con delle mollette.

Questa tecnica si può eseguire sui capelli medio lunghi e non sui capelli corti, e riesce perfettamente con dei capelli mossi o leggermente ricci, mentre per i capelli molto ricci, l’effetto sarà abbastanza crespo e voluminoso e in questo caso la piega liscia necessità di piastra o di un eccellente lavoro di spazzola e phon.

Ma scopriamo come realizzare la ‘ruota svedese’ passo dopo passo nel video tutorial!

Visto che risultato? Potrete realizzare la ruota svedese e subito dopo concedervi un momento rilassante come la lettura di un buon libro. Più resterà in posa e più il risultato sarà eccellente.