I capelli ricci sono bellissimi ma a volte molto impegnativi per quanto riguarda lo styling e il tenerli disciplinati. Ecco un rimedio davvero inaspettato che potrebbe migliorare la vita di tutte le persone con i capelli ricci.

I capelli ricci, croce e delizia per chi li ha naturali, soprattutto per quel che riguarda il loro mantenimento che dovrebbe sempre essere specifico per regalare una chioma dai ricci ben disciplinati e definiti.

Pettinare una testa riccia con una spazzola comune infatti sarebbe tutt’altro che estetico e provocherebbe un’ esplosione di volume e capelli nella maggior parte dei casi secchi. Ma scopriamo come prenderci cura dei capelli ricci e l’inaspettata bevanda che regalerà una cascata di ricci davvero meravigliosa.

Capelli ricci: come lavarli

I capelli ricci necessitano di un lavaggio delicato e districante. Nella maggior parte dei casi infatti, andrebbero pettinati soltanto durante l’applicazione del balsamo e del prodotto districante. Uno shampoo delicato con cui detergere in modo curato sia il cuoio capelluto che i capelli in tutta la loro lunghezza sarà il primo passo.

Importante il balsamo condizionante, che regalerà la possibilità di districarli con un pettine a denti molto larghi, senza rischiare di spezzarli. Una volta risciacquato il balsamo, i capelli andranno tamponati in modo delicato, per evitare di stressare troppo la fibra capillare.

Capelli ricci: come asciugarli e come metterli in piega

Dopo aver lavato e districato i capelli ricci, si potrà proseguire con l’asciugatura. Per esaltare la naturale bellezza dei capelli ricci, l’ideale l’asciugatura con il diffusore di aria che ne gonfierà le radici rispettando le naturali volute delle ciocche.

Dopo aver asciugato i capelli a testa in giù, ogni ciocca potrà essere definita con l’aiuto di un ferro arriccia capelli. In tutto il percorso di asciugatura e messa in piega, saranno protagonisti i prodotti per lo styling.

In commercio esistono diversi prodotti per lo styling dei capelli ricci, dalle spume agli oli ma quello che stiamo per proporvi, ha davvero dell’incredibile come incredibili sono i risultati che regalerà.

Capelli ricci perfetti con la birra analcolica!

Sono diverse le teorie ed i video tutorial che si possono trovare in rete in cui la birra analcolica viene indicata come un prodotto perfetto per lo styling dei capelli ricci. Una volta distribuita tutta la birra, si eseguirà una tecnica di piega unica, il Plopping che regalerà un incredibile volume alle radici.

Dopo aver eseguito il Plopping, si procederà con l’asciugatura di tutta la chioma magari con il diffusore.