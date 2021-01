Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Davide tra due fuochi: pianti in studio

Uomini e Donne oggi sarà interamente incentrato sul percorso di Davide Donadei. Il tronista si trova tra due fuochi. Chiara e Beatrice sono stufe di aspettare: quando arriverà il momento della scelta?

Uomini e Donne torna sul piccolo schermo degli italiani con il suo ultimo appuntamento di questa settimana, portando in scena una registrazione inedita. Ovviamente al centro dello studio c’è il protagonista indiscusso di questa stagione: Davide Donadei.

Davide si troverà tra due fuochi, conteso da Beatrice e Chiara che sono stufe di starsene buone ad aspettare in studio che lui faccia la sua scelta, soprattutto dopo il bacio proibito delle ultime registrazioni. Oggi in studio ne vedremo delle belle in quanto Davide, dopo essere riandato a prendere Beatrice sceglierà di non portarla in esterna, mandandola su tutte le furie. Lui le spiegherà che è rimasto piuttosto deluso da lei, in quanto subito dopo la puntata non lo ha cercato ma è andata dritta a casa.

Beatrice proverà a spiegargli che lei ha chiesto tutto il tempo di lui alla redazione, ma lui non sembra esserne molto convinto. A complicare le cose c’è l’esterna con Chiara. I due, tra una coccola e l’altra, si dedicano una canzone che ascoltano soltanto loro, senza permettere a nessuno di conoscere le parole che si sono scambiati, facendo intendere che stia nascendo qualcosa di speciale, ma attenzione perché le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi non sono finite di certo qui.

Uomini e Donne anticipazioni 15 gennaio: Davide pronto per la scelta?

La puntata continua con Chiara Rabbi che, nonostante la bellissima esterna, inizia a nutrire seri dubbi su Davide Donadei. In quanto quest’ultimo durante tutto il tempo che in cui l’esterna è stata mostrata in studio, non avrebbe fatto altro che puntare gli occhi su Beatrice Buonocore, mostrando tutta la sua delusione nel non essere riuscito a vederla.

Entrambi, tra l’altro lui non sembra essere molto convinto di lei tant’è che insinuerà il dubbio sulla sua sincerità, si aspettavano che l’uno facesse un passo verso l’altro, ma niente da fare. Le due corteggiatrici sono però d’accordo su una cosa: Donadei deve darsi una mossa perché sono stufe di vivere questa situazione di stallo.

Lui le rassicura, confidando loro che non manca poi così tanto alla scelta e che presto rivelerà il nome della ragazza con cui vuole provare a costruire un futuro dopo la fine del suo percorso negli studi Elios di Roma. La sua confidenza non è che abbia rassicurato più di tanto le due ragazze, ma dopo di tutto si sa: la speranza è l’ultima a morire.

Il percorso di Davide continua… Chi avrà portato in esterna? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 per scoprirlo insieme 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/twJkuZ9LrE — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 15, 2021

Uomini e Donne oggi porterà in studio anche un grande ritorno di una delle coppie formatesi all’interno del Trono Over: Jara e Nicola. I due annunceranno durante il corso della puntata di aspettare il loro secondo figlio. Dimostrazione che l’amore, all’interno del programma, può nascere e come.