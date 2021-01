By

Anticipazioni Uomini e donne registrazione 13 gennaio: bacio proibito per Davide Donadei, Giorgio spiazza Sophie Codegoni.

Non c’è ancora la scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese è stato protagonista della registrazione di Uomini e Donne del 13 gennaio, ma non ha ancora annunciato la scelta. Davide sta uscendo ancora con Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore e, nonostante la sua avventura sia cominciata a settembre, non ha ancora le idee chiare su chi scegliere.

Nella nuova registrazione, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide si è lasciato andare ad un “bacio proibito”, ma non sono mancate le discussioni in studio. Anche Sophie Codegoni è tornata al centro dello studio e il gesto di Giorgio l’ha spiazzata.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 13 gennaio: bacio per Davide Donadei, amara sorpresa per Sophie Codegoni

Dopo aver insinuato il dubbio su Beatrice, Davide Donadei, nella registrazione del 13 gennaio, ha visto proprio Beatrice e durante l’esterna c’è stato un chiarimento nel corso del quale non sono mancati i baci e le coccole. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, però, ad un certo punto, Davide ha chiesto di spegnere le telecamere e c’è stato un vero e proprio bacio.

Il bacio tra Davide e Beatrice ha scatenato la reazione di Chiara con cui, poi, il tronista ha litigato. Davide, però, non ha ha gradito l’atteggiamento della Rabbi, rea di reagire e di piangere solo quando è lui a farle notare la mancanza di una reazione. Davide, inoltre, ribadisce di non avere ancora le idee chiare e di non essere pronto per una scelta.

Sophie Codegoni, dopo il duro scontro con Giorgio, è tornata al centro dello studio. La giovane si aspettava di poter parlare con lui, ma Giorgio Di Bonaventura non si è presentato in studio e sfogandosi con la redazione si è scagliato contro la tronista. L’assenza del rivale ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Metteo, ma Maria De Filippi gli ha fatto notare che dovrebbe essere la scelta di Sophie non perchè è l’unico corteggiatore rimasto, ma perchè lei sia realmente convinta della sua decisione.

La Codegoni, d’altra parte, ha puntualizzato di provare un forte interesse per Giorgio e di voler andare da lui.